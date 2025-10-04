Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На улицу лучше не идти — какая погода завтра ожидается в Одессе

На улицу лучше не идти — какая погода завтра ожидается в Одессе

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 16:45
Погода в Одессе 5 октября: дождь ночью и сильный ветер днем - прогноз Гидрометцентра
Женщина идет по улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 5 октября, Одессу ждет прохладное утро и день. Ночью ожидается дождь, однако днем — без существенных осадков. Синоптики прогнозируют сильный ветер, что может привести к падению деревьев и веток.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

В ночь на воскресенье в Одессе температура опустится до +11 °C, будет ощущаться как +10 °C, возможен небольшой дождь. Воздух будет влажным, почти 40%, но осадков днем не ожидается. Ветер будет достигать 8 метров в секунду.

Утром столбик термометра останется на отметке +11 °C, ощутимая температура будет +10 °C. Облака укроют небо, но дождей не будет. Ветер будет оставаться до 8 метров в секунду.

Самая приятная часть суток — день. Синоптики прогнозируют до +16 °C, что по ощущениям будет такой же. Вечером температура останется на уровне +16 °C.

Солнце взойдет в 07:01, а зайдет в 18:29. Продолжительность светового дня составит почти 11 часов 28 минут.

Прогноз погоди в Одесі та області
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков, ночью дождь.
  • Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +6...+11 °С, днем +14...+19 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.

Напомним, мы сообщали, что в Харькове ожидается резкая смена погоды. Также мы писали, что из-за непогоды в Одессе снова начало затапливать улицы.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации