Погода в Одессе 5 октября: дождь ночью и сильный ветер днем - прогноз Гидрометцентра

Завтра, 5 октября, Одессу ждет прохладное утро и день. Ночью ожидается дождь, однако днем — без существенных осадков. Синоптики прогнозируют сильный ветер, что может привести к падению деревьев и веток.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В ночь на воскресенье в Одессе температура опустится до +11 °C, будет ощущаться как +10 °C, возможен небольшой дождь. Воздух будет влажным, почти 40%, но осадков днем не ожидается. Ветер будет достигать 8 метров в секунду.

Утром столбик термометра останется на отметке +11 °C, ощутимая температура будет +10 °C. Облака укроют небо, но дождей не будет. Ветер будет оставаться до 8 метров в секунду.

Самая приятная часть суток — день. Синоптики прогнозируют до +16 °C, что по ощущениям будет такой же. Вечером температура останется на уровне +16 °C.

Солнце взойдет в 07:01, а зайдет в 18:29. Продолжительность светового дня составит почти 11 часов 28 минут.

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков, ночью дождь.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +6...+11 °С, днем +14...+19 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Напомним, мы сообщали, что в Харькове ожидается резкая смена погоды. Также мы писали, что из-за непогоды в Одессе снова начало затапливать улицы.