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На завтра термінова та дуже велика потреба у донорах крові

29 жовтня 2023 13:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На завтра термінова та дуже велика потреба у донорах крові
Чоловік здає кров. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 30 жовтня. Необхідна допомога людей із другою, третьою та четвертою позитивною групою крові. 

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Які групи потрібні

Слобідка — група крові 2(+), 3(+) громадяни України або ВНЖ;
Приморський район — групи крові 2(+), 4(+) лише громадяни України.

Повідомлення про пошук донорів. Фото: скриншот

Як зареєструватися на донацію

Допомогти можна завтра у Приморському районі з 09:00 ранку. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Хто може бути донором крові

  • Людина віком від 18 до 60 років.
  • Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.
  • Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.

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