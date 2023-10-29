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На завтра срочная и очень большая потребность в донорах крови

29 октября 2023 13:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На завтра срочная и очень большая потребность в донорах крови
Человек сдает кровь. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 30 октября. Необходима помощь людей со второй, третьей и четвертой положительной группой крови.

Об этом сообщает телеграмма-канал Донор Одесса.

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Какие группы нужны

Слободка — группа крови 2(+), 3(+) граждане Украины или ВНЖ;
Приморский район — группы крови 2(+), 4(+) только граждане Украины.

Уведомление о поиске доноров. Фото: скриншот

Как зарегистрироваться на донацию

Помочь можно завтра в Приморском районе с 09:00 утра. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Кто может быть донором крови

  • Человек в возрасте от 18 до 60 лет.
  • Вес донора должен быть более 50 килограммов.
  • Донор должен быть гражданином Украины или иметь статус постоянного жителя (ВНЖ).

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.

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