На завтра терміново потрібна кров для військових — де здати
В Одесі з’явилася термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 25 грудня. Необхідна допомога людей з першою та другою групою.
Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.
Як зареєструватися на донацію
Допомогти можна завтра на Пироговській з 09:00 та на Слобідці з 9:00 до 12:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.
Які групи потрібні
Пироговська на 09:00
- 1(+) десять людей
- 2(-) дві людини
Лише громадяни України
Слобідка з 9:00 до 12:00
- 1(+) п'ять людей
Громадяни України або ВНЖ/посвідка
Хто може бути донором крові
- Людина віком від 18 до 60 років.
- Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.
- Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).
Постійні протипоказання для донорства
- активні або минулі серцево-судинні хвороби;
- захворювання центральної нервової системи;
- хвороби сечостатевої системи;
- гематологічні, імунологічні, шлунково-кишкові та онкологічні захворювання;
- патологічна схильність до кровотеч;
- гепатити В і С;
- ВІЛ.
Тимчасові протипоказання для донорства
- інфекційні захворювання — протягом хвороби та двох тижнів після одужання;
- щеплення живими вакцинами — протягом чотирьох тижнів;
- татуювання, мікроблейдинг та перманентний макіяж — протягом шести місяців.
Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.
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