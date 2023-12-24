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На завтра терміново потрібна кров для військових — де здати

24 грудня 2023 13:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На завтра терміново потрібна кров для військових — де здати
Жінки здають кров. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі з’явилася термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 25 грудня. Необхідна допомога людей з першою та другою групою.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Як зареєструватися на донацію

Допомогти можна завтра на Пироговській з 09:00 та на Слобідці з 9:00 до 12:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

Пироговська на 09:00

  • 1(+) десять людей
  • 2(-) дві людини 

Лише громадяни України 

Слобідка з 9:00 до 12:00

  • 1(+) п'ять людей

Громадяни України або ВНЖ/посвідка

Хто може бути донором крові

  • Людина віком від 18 до 60 років.
  • Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.
  • Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).

Постійні протипоказання для донорства

  • активні або минулі серцево-судинні хвороби;
  • захворювання центральної нервової системи;
  • хвороби сечостатевої системи;
  • гематологічні, імунологічні, шлунково-кишкові та онкологічні захворювання;
  • патологічна схильність до кровотеч;
  • гепатити В і С;
  • ВІЛ. 

Тимчасові протипоказання для донорства

  • інфекційні захворювання — протягом хвороби та двох тижнів після одужання;
  • щеплення живими вакцинами — протягом чотирьох тижнів;
  • татуювання, мікроблейдинг та перманентний макіяж — протягом шести місяців.

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.

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