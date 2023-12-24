На завтра терміново потрібна кров для військових — де здати

Жінки здають кров. Фото: УНІАН

В Одесі з’явилася термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 25 грудня. Необхідна допомога людей з першою та другою групою.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Допомогти можна завтра на Пироговській з 09:00 та на Слобідці з 9:00 до 12:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

Пироговська на 09:00

1(+) десять людей

2(-) дві людини

Лише громадяни України

Слобідка з 9:00 до 12:00

1(+) п'ять людей

Громадяни України або ВНЖ/посвідка

Хто може бути донором крові

Людина віком від 18 до 60 років.

Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.

Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).

Постійні протипоказання для донорства

активні або минулі серцево-судинні хвороби;

захворювання центральної нервової системи;

хвороби сечостатевої системи;

гематологічні, імунологічні, шлунково-кишкові та онкологічні захворювання;

патологічна схильність до кровотеч;

гепатити В і С;

ВІЛ.

Тимчасові протипоказання для донорства

інфекційні захворювання — протягом хвороби та двох тижнів після одужання;

щеплення живими вакцинами — протягом чотирьох тижнів;

татуювання, мікроблейдинг та перманентний макіяж — протягом шести місяців.

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.