На завтра срочно нужна кровь для военных — где сдать

Женщины сдают кровь. Фото: УНИАН

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 25 декабря. Необходима помощь людей с первой и второй группой.

Об этом сообщает телеграм-канал Донор Одесса.

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Как зарегистрироваться на донацию

Помочь можно завтра на Пироговской с 09:00 и на Слободке с 9:00 до 12:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

Пироговская в 09:00

1(+) десять человек

2(-) два человека

Только граждане Украины

Слободка с 9:00 до 12:00

1(+) пять человек

Граждане Украины или ВНЖ/удостоверение

Кто может быть донором крови

Человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Вес донора должен быть более 50 килограммов.

Донор должен быть гражданином Украины или иметь статус постоянного жителя (ВНЖ).

Постоянные противопоказания для донорства

активные или прошлые сердечно-сосудистые болезни;

заболевание центральной нервной системы;

болезни мочеполовой системы;

гематологические, иммунологические, желудочно-кишечные и онкологические заболевания;

патологическая предрасположенность к кровотечениям;

гепатиты В и С;

ВИЧ.

Временные противопоказания для донорства

инфекционные заболевания — в течение болезни и две недели после выздоровления;

прививка живыми вакцинами — в течение четырех недель;

татуировка, микроблейдинг и перманентный макияж — в течение шести месяцев.

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.