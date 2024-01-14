На завтра терміново потрібна кров для військових — де здати

Люди здають кров. Фото: УНІАН

В Одесі з’явилася термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 15 січня. Необхідна допомога людей з першою, третьою та четвертою групою.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Як зареєструватися на донацію

Допомогти можна завтра на Пироговській з 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

Пироговська на 09:00

1(+) три людини

3(+) дві людини

4(+) п'ять людей

Лише громадяни України.

Хто може бути донором крові

Людина віком від 18 до 60 років.

Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.

Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).

Постійні протипоказання для донорства

активні або минулі серцево-судинні хвороби;

захворювання центральної нервової системи;

хвороби сечостатевої системи;

гематологічні, імунологічні, шлунково-кишкові та онкологічні захворювання;

патологічна схильність до кровотеч;

гепатити В і С;

ВІЛ.

Тимчасові протипоказання для донорства

інфекційні захворювання — протягом хвороби та двох тижнів після одужання;

щеплення живими вакцинами — протягом чотирьох тижнів;

татуювання, мікроблейдинг та перманентний макіяж — протягом шести місяців.

Нагадаємо, що за минулий рік українці здали понад 7000 літрів крові через платформу "ДонорUA". Також, у 2023 році було зафіксовано близько 14000 донацій крові.