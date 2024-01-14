На завтра терміново потрібна кров для військових — де здати
14 січня 2024 13:30
Люди здають кров. Фото: УНІАН
В Одесі з’явилася термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 15 січня. Необхідна допомога людей з першою, третьою та четвертою групою.
Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.
Читайте також:
Як зареєструватися на донацію
Допомогти можна завтра на Пироговській з 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.
Які групи потрібні
Пироговська на 09:00
- 1(+) три людини
- 3(+) дві людини
- 4(+) п'ять людей
Лише громадяни України.
Хто може бути донором крові
- Людина віком від 18 до 60 років.
- Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.
- Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).
Постійні протипоказання для донорства
- активні або минулі серцево-судинні хвороби;
- захворювання центральної нервової системи;
- хвороби сечостатевої системи;
- гематологічні, імунологічні, шлунково-кишкові та онкологічні захворювання;
- патологічна схильність до кровотеч;
- гепатити В і С;
- ВІЛ.
Тимчасові протипоказання для донорства
- інфекційні захворювання — протягом хвороби та двох тижнів після одужання;
- щеплення живими вакцинами — протягом чотирьох тижнів;
- татуювання, мікроблейдинг та перманентний макіяж — протягом шести місяців.
Нагадаємо, що за минулий рік українці здали понад 7000 літрів крові через платформу "ДонорUA". Також, у 2023 році було зафіксовано близько 14000 донацій крові.
Читайте Новини.LIVE!