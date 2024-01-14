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На завтра срочно нужна кровь для военных — где сдать

14 января 2024 13:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На завтра срочно нужна кровь для военных — где сдать
Люди сдают кровь. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 15 января. Необходима помощь людей с первой, третьей и четвертой группой.

Об этом сообщает телеграмма-канал Донор Одесса.

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Как зарегистрироваться на донацию

Помочь можно завтра на Пироговской с 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

Пироговская в 09:00

  • 1(+) три человека
  • 3(+) два человека
  • 4(+) пять человек

Только граждане Украины.

Кто может быть донором крови

  • Человек в возрасте от 18 до 60 лет.
  • Вес донора должен быть более 50 килограммов.
  • Донор должен быть гражданином Украины или иметь статус постоянного жителя (ВНЖ).

Постоянные противопоказания для донорства

  • активные или прошлые сердечно-сосудистые болезни;
  • заболевание центральной нервной системы;
  • болезни мочеполовой системы;
  • гематологические, иммунологические, желудочно-кишечные и онкологические заболевания;
  • патологическая предрасположенность к кровотечениям;
  • гепатиты В и С;
  • ВИЧ.

Временные противопоказания для донорства

  • инфекционные заболевания — в течение болезни и две недели после выздоровления;
  • прививка живыми вакцинами — в течение четырех недель;
  • татуировка, микроблейдинг и перманентный макияж — в течение шести месяцев.

Напомним, что за прошлый год украинцы сдали более 7000 литров крови из-за платформы "ДонорUA". Также, в 2023 году было зафиксировано около 14 000 донаций крови.

Одесса
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Одесская ОГА
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