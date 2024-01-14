На завтра срочно нужна кровь для военных — где сдать

Люди сдают кровь. Фото: УНИАН

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 15 января. Необходима помощь людей с первой, третьей и четвертой группой.

Об этом сообщает телеграмма-канал Донор Одесса.

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Как зарегистрироваться на донацию

Помочь можно завтра на Пироговской с 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

Пироговская в 09:00

1(+) три человека

3(+) два человека

4(+) пять человек

Только граждане Украины.

Кто может быть донором крови

Человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Вес донора должен быть более 50 килограммов.

Донор должен быть гражданином Украины или иметь статус постоянного жителя (ВНЖ).

Постоянные противопоказания для донорства

активные или прошлые сердечно-сосудистые болезни;

заболевание центральной нервной системы;

болезни мочеполовой системы;

гематологические, иммунологические, желудочно-кишечные и онкологические заболевания;

патологическая предрасположенность к кровотечениям;

гепатиты В и С;

ВИЧ.

Временные противопоказания для донорства

инфекционные заболевания — в течение болезни и две недели после выздоровления;

прививка живыми вакцинами — в течение четырех недель;

татуировка, микроблейдинг и перманентный макияж — в течение шести месяцев.

Напомним, что за прошлый год украинцы сдали более 7000 литров крови из-за платформы "ДонорUA". Также, в 2023 году было зафиксировано около 14 000 донаций крови.