На завтра в Одесі та області оголосили штормове попередження — яка небезпека

Туман у місті. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 31 грудня, в Одесі та області оголосили штормове попередження. Очікується сильний туман вночі та вранці. Видимість до 500 метрів максимум.

Про це повідомив Гідрометцентр Чорного на Азовського морів.

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У Гідрометцентрі зазначають, що у зв'язку з погіршенням погодних умов потрібно бути пильними та максимально обмежити переміщення та поїздки трасами області.

Поради для водіїв

дотримуйтеся безпечного швидкісного режиму;

увімкніть протитуманні фари;

тримайте безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкніть аварійну світлову сигналізацію;

уникайте різких маневрів на дорозі;

будьте уважними на пішохідних переходах.

Екстрені служби допомоги

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, в останні вихідні року в Одесі зберігатиметься хмарна, проте тепла погода. Синоптики опадів не прогнозують, лише туман знову огорне місто.