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На завтра в Одесі та області оголосили штормове попередження — яка небезпека

30 грудня 2023 15:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На завтра в Одесі та області оголосили штормове попередження — яка небезпека
Туман у місті. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Завтра, 31 грудня, в Одесі та області оголосили штормове попередження. Очікується сильний туман вночі та вранці. Видимість до 500 метрів максимум. 

Про це повідомив Гідрометцентр Чорного на Азовського морів. 

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Штормове попередження в Одесі та області

У Гідрометцентрі зазначають, що у зв'язку з погіршенням погодних умов потрібно бути пильними та максимально обмежити переміщення та поїздки трасами області. 

Поради для водіїв

  • дотримуйтеся безпечного швидкісного режиму;
  • увімкніть протитуманні фари;
  • тримайте безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкніть аварійну світлову сигналізацію;
  • уникайте різких маневрів на дорозі;
  • будьте уважними на пішохідних переходах.

Екстрені служби допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, в останні вихідні року в Одесі зберігатиметься хмарна, проте тепла погода. Синоптики опадів не прогнозують, лише туман знову огорне місто.

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