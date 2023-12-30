На завтра в Одесі та області оголосили штормове попередження — яка небезпека
30 грудня 2023 15:15
Туман у місті. Фото: Новини.LIVE
Завтра, 31 грудня, в Одесі та області оголосили штормове попередження. Очікується сильний туман вночі та вранці. Видимість до 500 метрів максимум.
Про це повідомив Гідрометцентр Чорного на Азовського морів.
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У Гідрометцентрі зазначають, що у зв'язку з погіршенням погодних умов потрібно бути пильними та максимально обмежити переміщення та поїздки трасами області.
Поради для водіїв
- дотримуйтеся безпечного швидкісного режиму;
- увімкніть протитуманні фари;
- тримайте безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкніть аварійну світлову сигналізацію;
- уникайте різких маневрів на дорозі;
- будьте уважними на пішохідних переходах.
Екстрені служби допомоги
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.
Нагадаємо, в останні вихідні року в Одесі зберігатиметься хмарна, проте тепла погода. Синоптики опадів не прогнозують, лише туман знову огорне місто.
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