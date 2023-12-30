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На завтра в Одессе и области объявили штормовое предупреждение — какая опасность

30 декабря 2023 15:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На завтра в Одессе и области объявили штормовое предупреждение — какая опасность
Туман в городе. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Завтра, 31 декабря, в Одессе и области объявили штормовое предупреждение. Ожидается сильный туман ночью и утром. Видимость до 500 метров максимум.

Об этом сообщил Гидрометцентр Черного на Азовском море.

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В Гидрометцентре отмечают, что в связи с ухудшением погодных условий нужно быть внимательными и максимально ограничить перемещение и поездки по трассам области.

Советы для водителей

  • соблюдайте безопасный скоростной режим;
  • включите противотуманные фары;
  • соблюдайте безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включите аварийную световую сигнализацию;
  • избегайте резких маневров на дороге;
  • будьте внимательны на пешеходных переходах.

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" - 15-01.

Напомним, в последние выходные года в Одессе будет облачная, однако теплая погода. Синоптики осадков не прогнозируют, только туман снова окутает город.

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