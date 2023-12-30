На завтра в Одессе и области объявили штормовое предупреждение — какая опасность
30 декабря 2023 15:15
Туман в городе. Фото: Новини.LIVE
Завтра, 31 декабря, в Одессе и области объявили штормовое предупреждение. Ожидается сильный туман ночью и утром. Видимость до 500 метров максимум.
Об этом сообщил Гидрометцентр Черного на Азовском море.
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В Гидрометцентре отмечают, что в связи с ухудшением погодных условий нужно быть внимательными и максимально ограничить перемещение и поездки по трассам области.
Советы для водителей
- соблюдайте безопасный скоростной режим;
- включите противотуманные фары;
- соблюдайте безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включите аварийную световую сигнализацию;
- избегайте резких маневров на дороге;
- будьте внимательны на пешеходных переходах.
Экстренные службы помощи
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" - 15-01.
Напомним, в последние выходные года в Одессе будет облачная, однако теплая погода. Синоптики осадков не прогнозируют, только туман снова окутает город.
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