На завтра в Одессе и области объявили штормовое предупреждение — какая опасность

Туман в городе. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 31 декабря, в Одессе и области объявили штормовое предупреждение. Ожидается сильный туман ночью и утром. Видимость до 500 метров максимум.

Об этом сообщил Гидрометцентр Черного на Азовском море.

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В Гидрометцентре отмечают, что в связи с ухудшением погодных условий нужно быть внимательными и максимально ограничить перемещение и поездки по трассам области.

Советы для водителей

соблюдайте безопасный скоростной режим;

включите противотуманные фары;

соблюдайте безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включите аварийную световую сигнализацию;

избегайте резких маневров на дороге;

будьте внимательны на пешеходных переходах.

Экстренные службы помощи

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" - 15-01.

Напомним, в последние выходные года в Одессе будет облачная, однако теплая погода. Синоптики осадков не прогнозируют, только туман снова окутает город.