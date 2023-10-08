На завтра в Одесі велика потреба донорів крові: де здати кров

Люди здають кров. Фото: flickr

Одеситів закликають прийти та поповнити банк крові. На завтра потрібні всі групи та резус-фактори.

Про це повідомляють в телеграм-каналі Донор Одеса.

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"Терміново на понеділок на понеділок 9 жовтня в Одесі велика потреба в донорах. Здача відбудеться з 9 години ранку до 12:00 на Слобідці, 3(+) сім людей та в Приморському районі з 9:00, 1(+) реєстрація закрита, 1(-) реєстрація закрита, 2(+) дві людини, 2(-) п'ять людей, 3(+) дві людини, за попереднім записом за посиланням. Після реєстрації Вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити. 1(+), 1(-), 2(+), 2(-), 3(+), 3(-) груп крові. Всі охочі мають попередньо зареєструватись", — йдеться у повідомлені.

Зауважимо, що донором може бути кожен дієздатний українець віком від 18 років. Вага донора має бути не менше 50 кілограмів, бо інакше забір крові може бути небезпечним для здоров’я. Чоловікам рекомендовано здавати кров не частіше 5 разів на рік, жінкам – 4 разів на рік.

Як підготуватися до здачі крові

Перед тим, як стати донором крові, важливо правильно підготуватися, включаючи правильне харчування. Ось кілька порад щодо того, як потрібно снідати перед донорством крові:

Страва повинна бути легкою та здоровою. Харчування, що містить багато жирів та вуглеводів, може збільшити вміст жирів у крові та зробити кров густішою.

Не обмежуйте себе в їжі перед донорством, але варто уникати важкої їжі, такої як жирне м'ясо, фаст-фуд або солодощі.

Варто обрати їжу, багату залізом, таку як буряки, яйця, горіхи та шпинат. Залізо необхідне для створення нової крові.

Випийте воду, тому що водний баланс має важливе значення для гарного здоров'я. При донорстві крові важливо, щоб ви були добре згодовані та гідратовані, оскільки це зменшить ризик відчуття головного болю та слабкості.

Заборонено пити алкогольні напої перед донорством крові, оскільки вони можуть змінити хімічний склад крові та зробити її менш придатною для використання.

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.



