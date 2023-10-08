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На завтра в Одессе большая потребность доноров крови: где сдать кровь

8 октября 2023 10:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На завтра в Одессе большая потребность доноров крови: где сдать кровь
Люди сдают кровь. Фото: flickr
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесситов призывают прийти и пополнить банк крови. На завтра требуются все группы и резус-факторы.

Об этом сообщают в телеграм-канал Донор Одесса.

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"Срочно на понедельник на понедельник 9 октября в Одессе большая потребность в донорах. Сдача состоится с 9 часов утра до 12:00 на Слободке, 3(+) семь человек и в Приморском районе с 9:00, 1(+) регистрация закрыта, 1(-) регистрация закрыта, 2(+) два человека, 2(-) пять человек, 3(+) два человека, по предварительной записи по ссылке. После регистрации Вам позвонят и подтвердят, что нужно приходить. ), 1(-), 2(+), 2(-), 3(+), 3(-) групп крови. Все желающие должны предварительно зарегистрироваться", — говорится в сообщении.

Заметим, что донором может быть каждый дееспособный украинец от 18 лет. Вес донора должен быть не менее 50 килограммов, иначе забор крови может быть опасным для здоровья. Мужчинам рекомендовано сдавать кровь не чаще 5 раз в год, женщинам – 4 раза в год.

Как подготовиться к сдаче крови.

Перед тем как стать донором крови важно правильно подготовиться, включая правильное питание. Вот несколько советов по поводу того, как нужно завтракать перед донорством крови:

  • Блюдо должно быть легким и здоровым. Питание, содержащее много жиров и углеводов, может увеличить содержание жиров в крови и сделать кровь более густой.
  • Не ограничивайте себя в пище перед донорством, но следует избегать тяжелой пищи, такой как жирное мясо, фаст-фуд или сладости.
  • Следует выбрать пищу, богатую железом, такую как свекла, яйца, орехи и шпинат. Железо необходимо для создания новой крови.
  • Выпейте воду, потому что водный баланс имеет важное значение для хорошего здоровья. При донорстве крови важно, чтобы вы были хорошо упитанны и гидратированы, поскольку это уменьшит риск ощущения головной боли и слабости.
  • Запрещается пить алкогольные напитки перед донорством крови, поскольку они могут изменить химический состав крови и сделать ее менее пригодной для использования.

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.

 

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