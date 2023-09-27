На завтра в Одесі велика потреба донорів крові: як допомогти
В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 28 вересня. Необхідна допомога людей із різними групами крові.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Як зареєструватись на донацію
Допомогти можна завтра на Слобідці 09:00 до 12:00 та на Пироговській о 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.
Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.
Хто може бути донором крові
- Людина віком від 18 до 60 років.
- Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.
- Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).
Абсолютні протипоказання до донорства
- ВІЛ та СНІД.
- Вірусні гепатити В і С, сифіліс.
- Активний туберкульоз.
- Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби.
- Онкозахворювання.
- Хронічна ниркова недостатність.
- Важкі шкірні хвороби, такі як псоріаз та екзема.
- Епілепсія та психічні розлади.
- Короткозорість більше, ніж -6 діоптрій.
- Операції щодо ампутації або видалення органа, за винятком апендикса та жовчного міхура.
- Трансплантація органів.
Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше, ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.