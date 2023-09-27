На завтра в Одесі велика потреба донорів крові: як допомогти

Донація крові. Фото: google

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 28 вересня. Необхідна допомога людей із різними групами крові.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Допомогти можна завтра на Слобідці 09:00 до 12:00 та на Пироговській о 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Необхідність донорів крові в Одесі. Фото: скриншот

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Хто може бути донором крові

Людина віком від 18 до 60 років.

Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.

Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).

Абсолютні протипоказання до донорства

ВІЛ та СНІД.

Вірусні гепатити В і С, сифіліс.

Активний туберкульоз.

Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби.

Онкозахворювання.

Хронічна ниркова недостатність.

Важкі шкірні хвороби, такі як псоріаз та екзема.

Епілепсія та психічні розлади.

Короткозорість більше, ніж -6 діоптрій.

Операції щодо ампутації або видалення органа, за винятком апендикса та жовчного міхура.

Трансплантація органів.

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше, ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.