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На завтра в Одессе большая потребность доноров крови: как помочь

27 сентября 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На завтра в Одессе большая потребность доноров крови: как помочь
Донация крови. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 28 сентября. Необходима помощь людей с разными группами крови.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Помочь можно завтра на Слободке 09:00 до 12:00 и Пироговской в 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Необходимость доноров в Одессе. Фото: скриншот
Необходимость доноров в Одессе. Фото: скриншот

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Кто может быть донором крови

  • Человек в возрасте от 18 до 60 лет.
  • Вес донора должен быть более 50 килограммов.
  • Донор должен быть гражданином Украины или статус постоянного жителя (ВНЖ).

Абсолютные противопоказания к донорству

  • ВИЧ и СПИД.
  • Вирусные гепатиты В и С, сифилис.
  • Активный туберкулез.
  • Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные заболевания.
  • Онкозаболевание.
  • Хроническая почечная недостаточность.
  • Тяжелые кожные болезни, такие как псориаз и экзема.
  • Эпилепсия и психические расстройства.
  • близорукость больше, чем -6 диоптрий.
  • Операции по ампутации или удалению органа, за исключением аппендикса и желчного пузыря.
  • Трансплантация органов.

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это больше чем в 1,5 раза превышает довоенные показатели.

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