На знищеному кораблі у Феодосії були "Калібри" — росЗМІ

ВДК "Новочеркаськ". Фото: росЗМІ

Вночі 26 грудня Сили оборони України атакували порт у тимчасово окупованій Феодосії, де знаходився ворожий військовий корабель. Наразі відомо, що на його борту були боєприпаси, якими РФ обстрілювала південь України.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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За їхніми даними, на борту було мінімум:

дві ракети типу "Калібр",

чотири КАБ-500,

4400 артилерійських боєприпасів,

280 ракет для БМ-21 "Град".

Наразі відомо, що боєприпаси не вціліли та пішли на дно разом із кораблем.

Окрім цього, росіяни повідомляли, що на кораблі в момент удару перебували 77 членів екіпажу, з яких 23 вважаються пораненими, а 33 — зниклими безвісти. Офіційно у РФ підтверджено смерть однієї особи, ще про 20 невідомо нічого.

Що ще відомо про удар у Феодосії

Нагадаємо, що в окупованому Криму в Феодосії ВПС України знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ", через що росіяни влаштували виття у соцмережах.

Як пізніше з'ясувалося, на кораблі були іранські дрони-камікадзе Shahed, які, ймовірно, і здетонували внаслідок ланцюгової детонації. Водночас кримські гауляйтери розпочали розшук тих, хто опублікував відео знищення корабля.

Також повідомляється, що на борту знищеного у Феодосії російського великого десантного корабля "Новочеркаськ" міг перебувати командир корабля. Станом на зараз зв'язку з ним досі немає.