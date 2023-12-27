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На знищеному кораблі у Феодосії були "Калібри" — росЗМІ

27 грудня 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На знищеному кораблі у Феодосії були "Калібри" — росЗМІ
ВДК "Новочеркаськ". Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вночі 26 грудня Сили оборони України атакували порт у тимчасово окупованій Феодосії, де знаходився ворожий військовий корабель. Наразі відомо, що на його борту були боєприпаси, якими РФ обстрілювала південь України.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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За їхніми даними, на борту було мінімум:

  • дві ракети типу "Калібр",
  • чотири КАБ-500,
  • 4400 артилерійських боєприпасів,
  • 280 ракет для БМ-21 "Град".

Наразі відомо, що боєприпаси не вціліли та пішли на дно разом із кораблем. 

Окрім цього, росіяни повідомляли, що на кораблі в момент удару перебували 77 членів екіпажу, з яких 23 вважаються пораненими, а 33 — зниклими безвісти. Офіційно у РФ підтверджено смерть однієї особи, ще про 20 невідомо нічого. 

Що ще відомо про удар у Феодосії

Нагадаємо, що в окупованому Криму в Феодосії ВПС України знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ", через що росіяни влаштували виття у соцмережах. 

Як пізніше з'ясувалося, на кораблі були іранські дрони-камікадзе Shahed, які, ймовірно, і здетонували внаслідок ланцюгової детонації. Водночас кримські гауляйтери розпочали розшук тих, хто опублікував відео знищення корабля.

Також повідомляється, що на борту знищеного у Феодосії російського великого десантного корабля "Новочеркаськ" міг перебувати командир корабля. Станом на зараз зв'язку з ним досі немає. 

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