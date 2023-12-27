На знищеному кораблі у Феодосії були "Калібри" — росЗМІ
Вночі 26 грудня Сили оборони України атакували порт у тимчасово окупованій Феодосії, де знаходився ворожий військовий корабель. Наразі відомо, що на його борту були боєприпаси, якими РФ обстрілювала південь України.
Про це пишуть російські ЗМІ.
За їхніми даними, на борту було мінімум:
- дві ракети типу "Калібр",
- чотири КАБ-500,
- 4400 артилерійських боєприпасів,
- 280 ракет для БМ-21 "Град".
Наразі відомо, що боєприпаси не вціліли та пішли на дно разом із кораблем.
Окрім цього, росіяни повідомляли, що на кораблі в момент удару перебували 77 членів екіпажу, з яких 23 вважаються пораненими, а 33 — зниклими безвісти. Офіційно у РФ підтверджено смерть однієї особи, ще про 20 невідомо нічого.
Що ще відомо про удар у Феодосії
Нагадаємо, що в окупованому Криму в Феодосії ВПС України знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ", через що росіяни влаштували виття у соцмережах.
Як пізніше з'ясувалося, на кораблі були іранські дрони-камікадзе Shahed, які, ймовірно, і здетонували внаслідок ланцюгової детонації. Водночас кримські гауляйтери розпочали розшук тих, хто опублікував відео знищення корабля.
Також повідомляється, що на борту знищеного у Феодосії російського великого десантного корабля "Новочеркаськ" міг перебувати командир корабля. Станом на зараз зв'язку з ним досі немає.
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