На уничтоженном корабле в Феодосии были "Калибры" — росСМИ

БДК "Новочеркасск". Фото: росСМИ

Ночью 26 декабря Силы обороны Украины атаковали порт во временно оккупированной Феодосии, где находился вражеский военный корабль. Пока известно, что на его борту были боеприпасы, которыми РФ обстреливала юг Украины.

Об этом пишут российские СМИ.

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По их данным, на борту было минимум:

две ракеты типа "Калибр",

четыре КАБ-500,

4400 артиллерийских боеприпасов,

280 ракет для БМ-21 "Град".

Пока известно, что боеприпасы не уцелели и пошли ко дну вместе с кораблем.

Кроме этого, россияне сообщали, что на корабле в момент удара находились 77 членов экипажа, из которых 23 считаются ранеными, а 33 — пропавшими без вести. Официально в РФ подтверждена смерть одного человека, еще о 20 неизвестно ничего.

Что еще известно об ударе в Феодосии

Напомним, что в оккупированном Крыму в Феодосии ВВС Украины уничтожили российский крупный десантный корабль "Новочеркасск", из-за чего россияне устроили вой в соцсетях.

Как позже выяснилось, на корабле были иранские дроны-камикадзе Shahed, которые, вероятно, и сдетонировали в результате цепной детонации. В то же время крымские гауляйтеры приступили к розыску тех, кто опубликовал видео уничтожения корабля.

Также сообщается, что на борту уничтоженного в Феодосии русского крупного десантного корабля "Новочеркасск" мог находиться командир корабля. По состоянию на сегодняшний день связи с ним до сих пор нет.