Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 15 грудня

Люди гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 15 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода. Протягом дня синоптики прогнозують підвищену вологість та вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі — +5...+6 °С, вдень — +4...+5 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі +4...+8 °С, вдень — +9...+13 °С.

На автошляхах області видимість 200-500 м, місцями ожеледиця.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Україні

15 грудня, в Україну прийде західний антициклон Fiona. У більшості областей прогнозують день без опадів, проте в деяких все ж пройде мокрий сніг та дощ.