Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 15 грудня

Наближається західний циклон — синоптики розказали про погоду в Одесі
15 грудня 2023 06:16
Люди гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 15 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода. Протягом дня синоптики прогнозують підвищену вологість та вітер.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
- Температура вночі — +5...+6 °С, вдень — +4...+5 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі +4...+8 °С, вдень — +9...+13 °С.
- На автошляхах області видимість 200-500 м, місцями ожеледиця.
Погода в Україні
15 грудня, в Україну прийде західний антициклон Fiona. У більшості областей прогнозують день без опадів, проте в деяких все ж пройде мокрий сніг та дощ.
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