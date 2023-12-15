Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 15 декабря.

Приближается западный циклон — синоптики рассказали о погоде в Одессе
15 декабря 2023 06:16
Люди гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 15 декабря, в Одессе ожидается облачная погода. В течение дня синоптики прогнозируют повышенную влажность и ветер.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
- Температура ночью — +5...+6°С, днем — +4...+5°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +4...+8°С, днем +9...+13°С.
- На автодорогах области видимость 200-500 м, местами гололед.
Погода в Украине
15 декабря в Украину придет западный антициклон Fiona. В большинстве областей прогнозируется день без осадков, однако в некоторых все же пройдет мокрый снег и дождь.
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