Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 15 декабря.

Люди гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 15 декабря, в Одессе ожидается облачная погода. В течение дня синоптики прогнозируют повышенную влажность и ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью — +5...+6°С, днем — +4...+5°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +4...+8°С, днем +9...+13°С.

На автодорогах области видимость 200-500 м, местами гололед.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Украине

15 декабря в Украину придет западный антициклон Fiona. В большинстве областей прогнозируется день без осадков, однако в некоторых все же пройдет мокрый снег и дождь.