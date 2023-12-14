Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 14 грудня

Перший рівень небезпеки — в Одесі оголосили штормове попередження
14 грудня 2023 06:13
Сильний вітер у місті. Фото: pixabay
Сьогодні, 14 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна та волога погода. Протягом дня синоптики прогнозують штормове попередження та хвилі до трьох метрів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Штормове попередження.
- Вночі та вранці сильний туман.
- Вітер південний, 4-10 м/с, місцями пориви до 20 м/с.
- Температура вночі — +9 °С, вдень — +9...+10 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вночі та вранці туман, місцями слабка ожеледь.
- Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі -2...+4 °С, вдень — +5...+11 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, місцями ожеледиця.
Погода в Україні
В Україні 14 грудня очікується хмарна погода. Також будуть йти мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Проте в деяких регіонах країни стане значно тепліше.
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