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Перший рівень небезпеки — в Одесі оголосили штормове попередження

14 грудня 2023 06:13
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 14 грудня
Сильний вітер у місті. Фото: pixabay
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 14 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна та волога погода. Протягом дня синоптики прогнозують штормове попередження та хвилі до трьох метрів. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Штормове попередження.
  • Вночі та вранці сильний туман.
  • Вітер південний, 4-10 м/с, місцями пориви до 20 м/с.
  • Температура вночі — +9 °С, вдень — +9...+10 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вночі та вранці туман, місцями слабка ожеледь.
  • Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі -2...+4 °С, вдень — +5...+11 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, місцями ожеледиця.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

В Україні 14 грудня очікується хмарна погода. Також будуть йти мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Проте в деяких регіонах країни стане значно тепліше. 

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