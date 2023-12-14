Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 14 грудня

Сильний вітер у місті. Фото: pixabay

Сьогодні, 14 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна та волога погода. Протягом дня синоптики прогнозують штормове попередження та хвилі до трьох метрів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Штормове попередження.

Вночі та вранці сильний туман.

Вітер південний, 4-10 м/с, місцями пориви до 20 м/с.

Температура вночі — +9 °С, вдень — +9...+10 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вночі та вранці туман, місцями слабка ожеледь.

Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі -2...+4 °С, вдень — +5...+11 °С.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, місцями ожеледиця.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

В Україні 14 грудня очікується хмарна погода. Також будуть йти мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Проте в деяких регіонах країни стане значно тепліше.