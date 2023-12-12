Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 12 грудня

Люди гуляють на Приморському бульварі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 12 грудня, в Одесі зберігатиметься похмура погода, протягом дня очікується туман. Однак опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вночі та вранці слабкий туман.

Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі — +3...+4 °С, вдень — +5...+7 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вночі та вранці туман, місцями слабка ожеледь.

Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі -1...+3 °С, вдень — +4...+7 °С.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, місцями ожеледиця.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

В Україні сьогодні, 12 грудня, очікується хмарна погода. В більшості областей країни йтиме мокрий сніг та дощ. Також на дорогах країни буде ожеледиця, тому водіям варто бути обережними під час поїздок.