Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Синоптики дали прогноз про погоду в Одесі сьогодні arrow

Синоптики дали прогноз про погоду в Одесі сьогодні

12 грудня 2023 06:17
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 12 грудня
Люди гуляють на Приморському бульварі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 12 грудня, в Одесі зберігатиметься похмура погода, протягом дня очікується туман. Однак опадів не передбачається. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вночі та вранці слабкий туман.
  • Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
  • Температура вночі — +3...+4 °С, вдень — +5...+7 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вночі та вранці туман, місцями слабка ожеледь.
  • Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі -1...+3 °С, вдень — +4...+7 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, місцями ожеледиця.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

В Україні сьогодні, 12 грудня, очікується хмарна погода. В більшості областей країни йтиме мокрий сніг та дощ. Також на дорогах країни буде ожеледиця, тому водіям варто бути обережними під час поїздок. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки - 80x80

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі