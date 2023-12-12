Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 12 грудня

Синоптики дали прогноз про погоду в Одесі сьогодні
12 грудня 2023 06:17
Люди гуляють на Приморському бульварі. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 12 грудня, в Одесі зберігатиметься похмура погода, протягом дня очікується туман. Однак опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вночі та вранці слабкий туман.
- Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
- Температура вночі — +3...+4 °С, вдень — +5...+7 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вночі та вранці туман, місцями слабка ожеледь.
- Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі -1...+3 °С, вдень — +4...+7 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, місцями ожеледиця.
Погода в Україні
В Україні сьогодні, 12 грудня, очікується хмарна погода. В більшості областей країни йтиме мокрий сніг та дощ. Також на дорогах країни буде ожеледиця, тому водіям варто бути обережними під час поїздок.
Читайте Новини.LIVE!