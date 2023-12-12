Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 12 декабря.

Люди гуляют по Приморскому бульвару. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 12 декабря, в Одессе будет пасмурная погода, в течение дня ожидается туман. Однако осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей .

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ночью и утром слабый туман.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью - +3...+4°С, днем — +5...+7°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ночью и утром туман, местами слабый гололед.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью -1...+3°С, днем — +4...+7°С.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, местами гололед.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

В Украине сегодня, 12 декабря, ожидается облачная погода. В большинстве областей страны будет идти мокрый снег и дождь. Также на дорогах страны будет гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность во время поездок.