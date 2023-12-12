Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 12 декабря.

Синоптики дали прогноз погоды в Одессе сегодня
12 декабря 2023 06:17
Люди гуляют по Приморскому бульвару. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 12 декабря, в Одессе будет пасмурная погода, в течение дня ожидается туман. Однако осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей .
Читайте также:
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ночью и утром слабый туман.
- Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
- Температура ночью - +3...+4°С, днем — +5...+7°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ночью и утром туман, местами слабый гололед.
- Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью -1...+3°С, днем — +4...+7°С.
- На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, местами гололед.
Погода в Украине
В Украине сегодня, 12 декабря, ожидается облачная погода. В большинстве областей страны будет идти мокрый снег и дождь. Также на дорогах страны будет гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность во время поездок.
Читайте Новини.LIVE!