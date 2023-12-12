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Синоптики дали прогноз погоды в Одессе сегодня

12 декабря 2023 06:17
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 12 декабря.
Люди гуляют по Приморскому бульвару. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 12 декабря, в Одессе будет пасмурная погода, в течение дня ожидается туман. Однако осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей .

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ночью и утром слабый туман.
  • Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
  • Температура ночью - +3...+4°С, днем — +5...+7°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ночью и утром туман, местами слабый гололед.
  • Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью -1...+3°С, днем — +4...+7°С.
  • На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, местами гололед.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

В Украине сегодня, 12 декабря, ожидается облачная погода. В большинстве областей страны будет идти мокрый снег и дождь. Также на дорогах страны будет гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность во время поездок.

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