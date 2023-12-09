Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 9 грудня

Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі на вихідних
9 грудня 2023 07:11
Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 9 грудня, в Одесі очікується хмарна та прохолодна погода. Синоптики вночі прогнозують дощ, однак морозів не варто очікувати.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно.
- Вночі можливі опади.
- Вітер — північний, 3-10 м/с.
- Температура повітря вночі — +2 °С, вдень — +2...+3 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Місцями очікується мокрий сніг.
- Вітер вночі північно-східний, вдень східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі — -1...+3 °С, вдень — 0...+4 °С.
- На автошляхах області видимість до 500 метрів.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні температура повітря коливатиметься в межах -11... -4 °C. Проте вже з 11 грудня наступить відлига.
Окрім того, синоптикиня розповіла, що теплішати в Україні почне вже з 11 грудня. Таких морозів вже не буде, а опади набагато зменшаться, проте мокрий сніг чи дощі іноді будуть.
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