Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 9 грудня

Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 грудня, в Одесі очікується хмарна та прохолодна погода. Синоптики вночі прогнозують дощ, однак морозів не варто очікувати.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно.

Вночі можливі опади.

Вітер — північний, 3-10 м/с.

Температура повітря вночі — +2 °С, вдень — +2...+3 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Місцями очікується мокрий сніг.

Вітер вночі північно-східний, вдень східний, 9-14 м/с.

Температура вночі — -1...+3 °С, вдень — 0...+4 °С.

На автошляхах області видимість до 500 метрів.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

Сьогодні в Україні температура повітря коливатиметься в межах -11... -4 °C. Проте вже з 11 грудня наступить відлига.

Окрім того, синоптикиня розповіла, що теплішати в Україні почне вже з 11 грудня. Таких морозів вже не буде, а опади набагато зменшаться, проте мокрий сніг чи дощі іноді будуть.