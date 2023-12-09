Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 9 декабря.

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 9 декабря, в Одессе ожидается облачная и прохладная погода. Синоптики ночью прогнозируют дождь, однако холодов не стоит ожидать.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно.

Ночью возможны осадки.

Ветер северный, 3-10 м/с.

Температура воздуха ночью — +2°С, днем — +2...+3°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Местами ожидается мокрый снег.

Ветер ночью северо-восточный, днем восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью — -1...+3°С, днем — 0...+4°С.

На дорогах области видимость до 500 метров.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

Сегодня в Украине температура воздуха будет колебаться в пределах -11...-4°C. Однако уже с 11 декабря наступит оттепель.

Кроме того, синоптик рассказала, что теплеть в Украине будет уже с 11 декабря. Таких морозов уже не будет, а осадки намного прекратятся, однако мокрый снег или дожди иногда будут.