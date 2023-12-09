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Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе на выходных

9 декабря 2023 07:11
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 9 декабря.
Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 9 декабря, в Одессе ожидается облачная и прохладная погода. Синоптики ночью прогнозируют дождь, однако холодов не стоит ожидать.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно.
  • Ночью возможны осадки.
  • Ветер северный, 3-10 м/с.
  • Температура воздуха ночью — +2°С, днем — +2...+3°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Местами ожидается мокрый снег.
  • Ветер ночью северо-восточный, днем восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью — -1...+3°С, днем — 0...+4°С.
  • На дорогах области видимость до 500 метров.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

Сегодня в Украине температура воздуха будет колебаться в пределах -11...-4°C. Однако уже с 11 декабря наступит оттепель.

Кроме того, синоптик рассказала, что теплеть в Украине будет уже с 11 декабря. Таких морозов уже не будет, а осадки намного прекратятся, однако мокрый снег или дожди иногда будут.

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