Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 9 декабря.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе на выходных
9 декабря 2023 07:11
Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 9 декабря, в Одессе ожидается облачная и прохладная погода. Синоптики ночью прогнозируют дождь, однако холодов не стоит ожидать.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно.
- Ночью возможны осадки.
- Ветер северный, 3-10 м/с.
- Температура воздуха ночью — +2°С, днем — +2...+3°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Местами ожидается мокрый снег.
- Ветер ночью северо-восточный, днем восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью — -1...+3°С, днем — 0...+4°С.
- На дорогах области видимость до 500 метров.
Погода в Украине
Сегодня в Украине температура воздуха будет колебаться в пределах -11...-4°C. Однако уже с 11 декабря наступит оттепель.
Кроме того, синоптик рассказала, что теплеть в Украине будет уже с 11 декабря. Таких морозов уже не будет, а осадки намного прекратятся, однако мокрый снег или дожди иногда будут.
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