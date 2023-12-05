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Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні

5 грудня 2023 06:18
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 5 грудня
Люди сидять на лавці. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 5 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна та волога погода. Синоптики прогнозують дрібний дощ ближче до ночі, однак протягом дня опадів не передбачається. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно.
  • Протягом дня без опадів, вночі можливий дощ.
  • Вітер — східний, 5-11 м/с.
  • Температура повітря вночі — +1...+3 °С, вдень — +3...+6 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Мінлива хмарність. Без опадів.
  • Вітер вночі південно-східний, вдень східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі — -3...+2 °С, вдень — +2...+5 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні

В Україні 5 грудня опадів не передбачається. Проте варто очікувати на сильні морози. Найхолодніше буде на заході країни. 

Нагадаємо, цього року в грудні очікуються морози від -3 °C. Проте також буде і плюсова температура — до +2 °C, в Криму — до +4 °C.

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