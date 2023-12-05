Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 5 грудня

Люди сидять на лавці. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 5 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна та волога погода. Синоптики прогнозують дрібний дощ ближче до ночі, однак протягом дня опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно.

Протягом дня без опадів, вночі можливий дощ.

Вітер — східний, 5-11 м/с.

Температура повітря вночі — +1...+3 °С, вдень — +3...+6 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер вночі південно-східний, вдень східний, 9-14 м/с.

Температура вночі — -3...+2 °С, вдень — +2...+5 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні

В Україні 5 грудня опадів не передбачається. Проте варто очікувати на сильні морози. Найхолодніше буде на заході країни.

Нагадаємо, цього року в грудні очікуються морози від -3 °C. Проте також буде і плюсова температура — до +2 °C, в Криму — до +4 °C.