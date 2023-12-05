Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 5 грудня

Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні
5 грудня 2023 06:18
Люди сидять на лавці. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 5 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна та волога погода. Синоптики прогнозують дрібний дощ ближче до ночі, однак протягом дня опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно.
- Протягом дня без опадів, вночі можливий дощ.
- Вітер — східний, 5-11 м/с.
- Температура повітря вночі — +1...+3 °С, вдень — +3...+6 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер вночі південно-східний, вдень східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі — -3...+2 °С, вдень — +2...+5 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
В Україні 5 грудня опадів не передбачається. Проте варто очікувати на сильні морози. Найхолодніше буде на заході країни.
Нагадаємо, цього року в грудні очікуються морози від -3 °C. Проте також буде і плюсова температура — до +2 °C, в Криму — до +4 °C.
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