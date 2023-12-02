Синоптики розповіли про погоду в Одесі у перші зимові вихідні

Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

У перші вихідні зими в Одесі очікується хмарна погода, водночас синоптики прогнозують потепління. Опадів та вітру не передбачається, тож варто вийти на прогулянку.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно.

Без опадів.

Вітер — південно-західний, 2-8 м/с.

Температура повітря вночі — +10...+11 °С, вдень — +10...+13 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер вночі південно-західний, вдень південний, 4-9 м/с.

Температура вночі — +2...+9 °С, вдень — +5...+13 °С.

На автошляхах області видимість добра.

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