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Синоптики розповіли про погоду в Одесі у перші зимові вихідні

2 грудня 2023 06:37
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики розповіли про погоду в Одесі у перші зимові вихідні
Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У перші вихідні зими в Одесі очікується хмарна погода, водночас синоптики прогнозують потепління. Опадів та вітру не передбачається, тож варто вийти на прогулянку. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно.
  • Без опадів.
  • Вітер — південно-західний, 2-8 м/с.
  • Температура повітря вночі — +10...+11 °С, вдень — +10...+13 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Мінлива хмарність. Без опадів.
  • Вітер вночі південно-західний, вдень південний, 4-9 м/с.
  • Температура вночі — +2...+9 °С, вдень — +5...+13 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні

В Україні 2 грудня очікуються опади в західних, східних та центральних областях країни. Саме атмосферний фронт буде визначати погоду в нашій країні в цей день. 

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