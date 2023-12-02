Синоптики розповіли про погоду в Одесі у перші зимові вихідні
2 грудня 2023 06:37
Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
У перші вихідні зими в Одесі очікується хмарна погода, водночас синоптики прогнозують потепління. Опадів та вітру не передбачається, тож варто вийти на прогулянку.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно.
- Без опадів.
- Вітер — південно-західний, 2-8 м/с.
- Температура повітря вночі — +10...+11 °С, вдень — +10...+13 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер вночі південно-західний, вдень південний, 4-9 м/с.
- Температура вночі — +2...+9 °С, вдень — +5...+13 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
В Україні 2 грудня очікуються опади в західних, східних та центральних областях країни. Саме атмосферний фронт буде визначати погоду в нашій країні в цей день.
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