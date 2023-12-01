Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 1 грудня

Синоптики розповіли про погоду в Одесі в перший день зими
1 грудня 2023 06:13
Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
Зима в Одесі розпочнеться з ранково дощу, який до обіду стихне. Протягом дня небо буде вкрите хмарами, також синоптики прогнозують штормове попередження та вітер до 20 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Зранку місцями дощ.
- Вітер — південний, 9-14 м/с.
- Температура повітря вночі — +9...+10 °С, вдень — +10...+12 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер вночі північно-західний, вдень південний, 7-11 м/с, ввечері місцями пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі — -4...+1 °С, вдень — +2...+10 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
1 грудня в Україну знову прийде черговий циклон. У зв'язку з цим збільшиться хмарність, а в західних і північних регіонах пройдуть сніги та дощі. Подекуди буде ожеледиця.
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