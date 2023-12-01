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Синоптики розповіли про погоду в Одесі в перший день зими

1 грудня 2023 06:13
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 1 грудня
Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Зима в Одесі розпочнеться з ранково дощу, який до обіду стихне. Протягом дня небо буде вкрите хмарами, також синоптики прогнозують штормове попередження та вітер до 20 м/с. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Зранку місцями дощ.
  • Вітер — південний, 9-14 м/с.
  • Температура повітря вночі — +9...+10 °С, вдень — +10...+12 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Мінлива хмарність. Без опадів.
  • Вітер вночі північно-західний, вдень південний, 7-11 м/с, ввечері місцями пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі — -4...+1 °С, вдень — +2...+10 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні

1 грудня в Україну знову прийде черговий циклон. У зв'язку з цим збільшиться хмарність, а в західних і північних регіонах пройдуть сніги та дощі. Подекуди буде ожеледиця.

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