Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 1 грудня

Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Зима в Одесі розпочнеться з ранково дощу, який до обіду стихне. Протягом дня небо буде вкрите хмарами, також синоптики прогнозують штормове попередження та вітер до 20 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Зранку місцями дощ.

Вітер — південний, 9-14 м/с.

Температура повітря вночі — +9...+10 °С, вдень — +10...+12 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер вночі північно-західний, вдень південний, 7-11 м/с, ввечері місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі — -4...+1 °С, вдень — +2...+10 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

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1 грудня в Україну знову прийде черговий циклон. У зв'язку з цим збільшиться хмарність, а в західних і північних регіонах пройдуть сніги та дощі. Подекуди буде ожеледиця.