Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 1 декабря.

Синоптики рассказали о погоде в Одессе в первый день зимы
1 декабря 2023 06:13
Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
Зима в Одессе начнется с утра дождя, который до обеда стихнет. В течение дня небо будет покрыто облаками, синоптики прогнозируют штормовое предупреждение и ветер до 20 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Утром местами дождь.
- Ветер южный, 9-14 м/с.
- Температура воздуха ночью — +9...+10°С, днем — +10...+12°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер ночью северо-западный, днем южный, 7-11 м/с, вечером местами порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью - -4...+1 °С, днем — +2...+10 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
1 декабря в Украину снова придет очередной циклон. В связи с этим увеличится облачность, а в западных и северных регионах пройдут снега и дожди. Кое-где будет гололедица.
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