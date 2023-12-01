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Синоптики рассказали о погоде в Одессе в первый день зимы

1 декабря 2023 06:13
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 1 декабря.
Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Зима в Одессе начнется с утра дождя, который до обеда стихнет. В течение дня небо будет покрыто облаками, синоптики прогнозируют штормовое предупреждение и ветер до 20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Утром местами дождь.
  • Ветер южный, 9-14 м/с.
  • Температура воздуха ночью — +9...+10°С, днем — +10...+12°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Без осадков.
  • Ветер ночью северо-западный, днем южный, 7-11 м/с, вечером местами порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью - -4...+1 °С, днем — +2...+10 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине

1 декабря в Украину снова придет очередной циклон. В связи с этим увеличится облачность, а в западных и северных регионах пройдут снега и дожди. Кое-где будет гололедица.

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