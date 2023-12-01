Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 1 декабря.

Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE

Зима в Одессе начнется с утра дождя, который до обеда стихнет. В течение дня небо будет покрыто облаками, синоптики прогнозируют штормовое предупреждение и ветер до 20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Утром местами дождь.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью — +9...+10°С, днем — +10...+12°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер ночью северо-западный, днем южный, 7-11 м/с, вечером местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - -4...+1 °С, днем — +2...+10 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине

1 декабря в Украину снова придет очередной циклон. В связи с этим увеличится облачность, а в западных и северных регионах пройдут снега и дожди. Кое-где будет гололедица.