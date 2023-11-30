Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 30 листопада

Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 30 листопада, в Одесі протягом дня очікується хмарна та прохолодна погода, однак зранку місцями небо буде ясним. Синоптики прогнозують потепління, стовпчики термометрів підіймуться до +9 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Без опадів.

Вітер — північно-західний, 9-14 м/с.

Температура повітря вночі — 0...+5 °С, вдень — +3...+8 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер вночі північно-західний, вдень південний, 9-14 м/с, ввечері місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі — -2...+3 °С, вдень — +7...+12 °С.

На автошляхах області видимість добра, вночі та вранці місцями ожеледиця.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні у грудні

Середньомісячна температура у грудні буде на 1-1,5 градуса вище кліматичної норми, на відміну від листопада, в якому вона виявилась близькою до норми. Синоптики зазначили, що негода, яка накрила Україну, невдовзі закінчиться та у грудні не передбачається. Останній місяць року очікується без сильних тривалих морозів, але з невеликими частими опадами.