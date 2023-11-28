Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 28 листопада

Обережно на дорогах — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні
Сьогодні, 28 листопада, в Одесі та області зберігатиметься штормова погода. Вночі можливий дощ на півдні області, після якого на дорогах зʼявиться ожеледиця. Вдень пориви південно-західного вітру, 15-20 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- У другій половині дня невеликий дощ.
- Вночі та вранці ожеледиця.
- Вітер — південно-західний, 9-14 м/с, у другій половині дня пориви 15-20 м/с.
- Температура повітря вночі — -3...0 °С, вдень — +5...+9 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- У другій половині дня місцями невеликий дощ. Вночі та вранці ожеледиця, місцями туман.
- Вітер південно-західний, 9-14 м/с, у другій половині дня пориви 15-20 м/с.
- Температура повітря вночі — -11...-1 °С, вдень — -2...+2 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці ожеледиця, місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні 28 листопада
28 листопада в більшості областей України опадів не передбачається. На сході навіть можливі прояснення, а в західній частині України пройде мокрий сніг.
Циклон в Україні
У середу, 29 листопада, з південного заходу в Україну знову прийде активний циклон зі снігом, дощем та сильним вітром. Проте 30 листопада він знову піде за межі України, а повернеться 1 грудня — але із відчутним потеплінням.
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