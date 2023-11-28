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Обережно на дорогах — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні

28 листопада 2023 06:13
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 28 листопада
Людина переходить дорогу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 28 листопада, в Одесі та області зберігатиметься штормова погода. Вночі можливий дощ на півдні області, після якого на дорогах зʼявиться ожеледиця. Вдень пориви південно-західного вітру, 15-20 м/с. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • У другій половині дня невеликий дощ.
  • Вночі та вранці ожеледиця.
  • Вітер — південно-західний, 9-14 м/с, у другій половині дня пориви 15-20 м/с.
  • Температура повітря вночі — -3...0 °С, вдень — +5...+9 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Хмарно з проясненнями.
  • У другій половині дня місцями невеликий дощ. Вночі та вранці ожеледиця, місцями туман.
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с, у другій половині дня пориви 15-20 м/с.
  • Температура повітря вночі — -11...-1 °С, вдень — -2...+2 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці ожеледиця, місцями туман, видимість 200-500 м.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 28 листопада

28 листопада в більшості областей України опадів не передбачається. На сході навіть можливі прояснення, а в західній частині України пройде мокрий сніг.

Циклон в Україні

У середу, 29 листопада, з південного заходу в Україну знову прийде активний циклон зі снігом, дощем та сильним вітром. Проте 30 листопада він знову піде за межі України, а повернеться 1 грудня — але із відчутним потеплінням.

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