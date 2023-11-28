Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 28 ноября.

Осторожно на дорогах — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня
28 ноября 2023 06:13
Человек переходит дорогу. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 28 ноября, в Одессе и области будет сохраняться штормовая погода. Ночью возможен дождь на юге области, после которого на дорогах появится гололедица. Днем порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Во второй половине дня небольшой дождь.
- Ночью и утром гололед.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с, во второй половине дня порывы 15-20 м/с.
- Температура воздуха ночью -3...0°С, днем — +5...+9°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Во второй половине дня местами небольшой дождь. Ночью и утром гололедица, местами туман.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с, во второй половине дня порывы 15-20 м/с.
- Температура воздуха ночью -11...-1°С, днем — -2...+2°С.
- На дорогах области ночью и утром гололедица, местами туман, видимость 200-500 м.
Погода в Украине 28 ноября
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