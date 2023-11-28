Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 28 ноября.

Человек переходит дорогу. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 28 ноября, в Одессе и области будет сохраняться штормовая погода. Ночью возможен дождь на юге области, после которого на дорогах появится гололедица. Днем порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Во второй половине дня небольшой дождь.

Ночью и утром гололед.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, во второй половине дня порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -3...0°С, днем — +5...+9°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Во второй половине дня местами небольшой дождь. Ночью и утром гололедица, местами туман.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, во второй половине дня порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -11...-1°С, днем — -2...+2°С.

На дорогах области ночью и утром гололедица, местами туман, видимость 200-500 м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 28 ноября

28 ноября в большинстве областей Украины осадков не предполагается. На востоке возможны даже прояснения, а в западной части Украины пройдет мокрый снег.

Циклон в Украине

В среду, 29 ноября, с юго-запада в Украину снова придет активный циклон со снегом, дождем и сильным ветром. Однако 30 ноября он снова уйдет за пределы Украины, а вернется 1 декабря, но с ощутимым потеплением.