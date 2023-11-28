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Осторожно на дорогах — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня

28 ноября 2023 06:13
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 28 ноября.
Человек переходит дорогу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 28 ноября, в Одессе и области будет сохраняться штормовая погода. Ночью возможен дождь на юге области, после которого на дорогах появится гололедица. Днем порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Во второй половине дня небольшой дождь.
  • Ночью и утром гололед.
  • Ветер юго-западный, 9-14 м/с, во второй половине дня порывы 15-20 м/с.
  • Температура воздуха ночью -3...0°С, днем — +5...+9°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Во второй половине дня местами небольшой дождь. Ночью и утром гололедица, местами туман.
  • Ветер юго-западный, 9-14 м/с, во второй половине дня порывы 15-20 м/с.
  • Температура воздуха ночью -11...-1°С, днем — -2...+2°С.
  • На дорогах области ночью и утром гололедица, местами туман, видимость 200-500 м.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 28 ноября

28 ноября в большинстве областей Украины осадков не предполагается. На востоке возможны даже прояснения, а в западной части Украины пройдет мокрый снег.

Циклон в Украине

В среду, 29 ноября, с юго-запада в Украину снова придет активный циклон со снегом, дождем и сильным ветром. Однако 30 ноября он снова уйдет за пределы Украины, а вернется 1 декабря, но с ощутимым потеплением.

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