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Ненастье отступило — синоптики рассказали о погоде в Одессе в последний день осени

30 ноября 2023 06:09
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 30 ноября.
Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 30 ноября, в Одессе ожидается облачная и прохладная погода, однако утром местами небо будет ясным. Синоптики прогнозируют потепление, столбики термометров поднимутся до +9 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура воздуха ночью — 0...+5°С, днем — +3...+8°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Без осадков.
  • Ночью и утром местами гололедица.
  • Ветер ночью северо-западный, днем южный, 9-14 м/с, вечером местами порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью. — -2...+3°С, днем — +7...+12°С.
  • На автодорогах области видимость добра, ночью и утром местами гололедица.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине в декабре

Среднемесячная температура в декабре будет на 1-1,5 градуса выше климатической нормы, в отличие от ноября, в которой она оказалась близка к норме. Синоптики отметили, что накрывшая Украину непогода вскоре закончится и в декабре не предвидится. В последний месяц года ожидается без сильных продолжительных морозов, но с небольшими частыми осадками.

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