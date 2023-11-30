Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 30 ноября.

Ненастье отступило — синоптики рассказали о погоде в Одессе в последний день осени
30 ноября 2023 06:09
Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 30 ноября, в Одессе ожидается облачная и прохладная погода, однако утром местами небо будет ясным. Синоптики прогнозируют потепление, столбики термометров поднимутся до +9 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура воздуха ночью — 0...+5°С, днем — +3...+8°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ночью и утром местами гололедица.
- Ветер ночью северо-западный, днем южный, 9-14 м/с, вечером местами порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью. — -2...+3°С, днем — +7...+12°С.
- На автодорогах области видимость добра, ночью и утром местами гололедица.
Погода в Украине в декабре
Среднемесячная температура в декабре будет на 1-1,5 градуса выше климатической нормы, в отличие от ноября, в которой она оказалась близка к норме. Синоптики отметили, что накрывшая Украину непогода вскоре закончится и в декабре не предвидится. В последний месяц года ожидается без сильных продолжительных морозов, но с небольшими частыми осадками.
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