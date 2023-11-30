Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 30 ноября.

Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 30 ноября, в Одессе ожидается облачная и прохладная погода, однако утром местами небо будет ясным. Синоптики прогнозируют потепление, столбики термометров поднимутся до +9 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью — 0...+5°С, днем — +3...+8°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ночью и утром местами гололедица.

Ветер ночью северо-западный, днем южный, 9-14 м/с, вечером местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью. — -2...+3°С, днем — +7...+12°С.

На автодорогах области видимость добра, ночью и утром местами гололедица.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине в декабре

Среднемесячная температура в декабре будет на 1-1,5 градуса выше климатической нормы, в отличие от ноября, в которой она оказалась близка к норме. Синоптики отметили, что накрывшая Украину непогода вскоре закончится и в декабре не предвидится. В последний месяц года ожидается без сильных продолжительных морозов, но с небольшими частыми осадками.