Синоптики рассказали о погоде в Одессе в первые зимние выходные
2 декабря 2023 06:37
Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
В первые выходные зимы в Одессе ожидается облачная погода, синоптики прогнозируют потепление. Осадков и ветра не предполагается, поэтому стоит выйти на прогулку.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно.
- Без осадков.
- Ветер — юго-западный, 2-8 м/с.
- Температура воздуха ночью — +10...+11°С, днем — +10...+13°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер ночью юго-западный, днем южный, — 4-9 м/с.
- Температура ночью — +2...+9°С, днем — +5...+13°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
В Украине 2 декабря ожидаются осадки в западных, восточных и центральных областях. Атмосферный фронт будет определять погоду в нашей стране в этот день.
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