Синоптики рассказали о погоде в Одессе в первые зимние выходные

Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE

В первые выходные зимы в Одессе ожидается облачная погода, синоптики прогнозируют потепление. Осадков и ветра не предполагается, поэтому стоит выйти на прогулку.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно.

Без осадков.

Ветер — юго-западный, 2-8 м/с.

Температура воздуха ночью — +10...+11°С, днем — +10...+13°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер ночью юго-западный, днем южный, — 4-9 м/с.

Температура ночью — +2...+9°С, днем — +5...+13°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

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