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Синоптики рассказали о погоде в Одессе в первые зимние выходные

2 декабря 2023 06:37
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики рассказали о погоде в Одессе в первые зимние выходные
Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В первые выходные зимы в Одессе ожидается облачная погода, синоптики прогнозируют потепление. Осадков и ветра не предполагается, поэтому стоит выйти на прогулку.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно.
  • Без осадков.
  • Ветер — юго-западный, 2-8 м/с.
  • Температура воздуха ночью — +10...+11°С, днем — +10...+13°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Без осадков.
  • Ветер ночью юго-западный, днем южный, — 4-9 м/с.
  • Температура ночью — +2...+9°С, днем — +5...+13°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине

В Украине 2 декабря ожидаются осадки в западных, восточных и центральных областях. Атмосферный фронт будет определять погоду в нашей стране в этот день.

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