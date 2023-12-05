Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 5 декабря.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе
5 декабря 2023 06:18
Люди сидят на скамейке. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 5 декабря, в Одессе ожидается облачная и влажная погода. Синоптики прогнозируют мелкий дождь поближе к ночи, однако в течение дня осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно.
- Ночью и утром будет идти дождь.
- Ветер восточный, 5-11 м/с.
- Температура воздуха ночью — +1...+3°С, днем - +3...+6°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер ночью юго-восточный, днем восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью - -3...+2°С, днем — +2...+5°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
В Украине 5 декабря осадков не ожидается. Однако стоит ожидать сильных морозов. Холоднее всего будет на западе страны.
Напомним, в декабре этого года ожидаются морозы от -3 °C. Однако также будет плюсовая температура — до +2 °C, в Крыму — до +4 °C.
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