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Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе

5 декабря 2023 06:18
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 5 декабря.
Люди сидят на скамейке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 5 декабря, в Одессе ожидается облачная и влажная погода. Синоптики прогнозируют мелкий дождь поближе к ночи, однако в течение дня осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно.
  • Ночью и утром будет идти дождь.
  • Ветер восточный, 5-11 м/с.
  • Температура воздуха ночью — +1...+3°С, днем - +3...+6°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Без осадков.
  • Ветер ночью юго-восточный, днем восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью - -3...+2°С, днем — +2...+5°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине

В Украине 5 декабря осадков не ожидается. Однако стоит ожидать сильных морозов. Холоднее всего будет на западе страны.

Напомним, в декабре этого года ожидаются морозы от -3 °C. Однако также будет плюсовая температура — до +2 °C, в Крыму — до +4 °C.

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