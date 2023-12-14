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Первый уровень опасности — в Одессе объявили штормовое предупреждение

14 декабря 2023 06:13
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 14 декабря.
Сильный ветер в городе. Фото: pixabay
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 14 декабря, в Одессе ожидается облачная и влажная погода. В течение дня синоптики прогнозируют штормовое предупреждение и волны до трех метров.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Штормовое предупреждение.
  • Ночью и утром сильный туман.
  • Ветер южный, 4-10 м/с, местами порывы до 20 м/с.
  • Температура ночью – +9 °С, днем – +9…+10 °С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ночью и утром туман, местами слабый гололед.
  • Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью -2...+4°С, днем - +5...+11°С.
  • На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, местами гололед.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

В Украине 14 декабря ожидается облачная погода. Также будут идти мокрый снег и дождь, местами гололедица. Однако в некоторых регионах страны станет гораздо теплее.

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