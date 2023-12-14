Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 14 декабря.

Первый уровень опасности — в Одессе объявили штормовое предупреждение
14 декабря 2023 06:13
Сильный ветер в городе. Фото: pixabay
Сегодня, 14 декабря, в Одессе ожидается облачная и влажная погода. В течение дня синоптики прогнозируют штормовое предупреждение и волны до трех метров.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Штормовое предупреждение.
- Ночью и утром сильный туман.
- Ветер южный, 4-10 м/с, местами порывы до 20 м/с.
- Температура ночью – +9 °С, днем – +9…+10 °С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ночью и утром туман, местами слабый гололед.
- Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью -2...+4°С, днем - +5...+11°С.
- На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, местами гололед.
Погода в Украине
В Украине 14 декабря ожидается облачная погода. Также будут идти мокрый снег и дождь, местами гололедица. Однако в некоторых регионах страны станет гораздо теплее.
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