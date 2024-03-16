Над Чорним морем патрулює військовий літак США — чому

Маршрут американського розвідувальника. Фото: скриншот

Над Чорним морем зафіксовано літак США, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Він патрулює повітряний простір Румунії та моніторить ситуацію у регіоні.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Звідки злетів літак

Американський військовий літак злетів з 57-ї авіабази ВПС Румунії. З 1999 року час від часу вона використовується ВПС США.

Чим відомий Boeing P-8A Poseidon

Poseidon є ключовим військовим патрульним літаком, розробленим компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Оснований на пасажирському літаку Boeing 737-800ERX, P-8A відрізняється від свого комерційного аналога спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання.

Нагадаємо, у портах окупованого Криму є мінімум військових кораблів Росії. Окупанти передислокували більш цінні судна вглиб своєї країни, а на півострові залишились лише деякі катери. Таке рішення загарбників зумовлене успішними атаками ЗСУ на їхній флот.

Додамо, що аналітик Brady Africk вкотре висловився щодо малюнків фейкових літаків на російських авіабазах, повідомлення про які почали ширитись під кінець 2023 року. Так, загарбники відтворювали мало не всі типи літаків, що існують, серед яких Су-27, Су-35, МіГ-31 чи навіть Ту-95МС на аеродромі "Енгельс".