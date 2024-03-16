Над Черным морем патрулирует военный самолет США — почему

Маршрут американского разведчика. Фото: скриншот

Над Черным морем зафиксирован самолет США, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Он патрулирует воздушное пространство Румынии и мониторит ситуацию в регионе.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Откуда взлетел самолет

Американский военный самолет взлетел с 57-й авиабазы ВВС Румынии. С 1999 года иногда она используется ВВС США.

Чем известен Boeing P-8A Poseidon

Poseidon является ключевым военным патрульным самолетом, разработанным компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основанный на пассажирском самолете Boeing 737-800ERX, P-8A отличается от своего коммерческого аналога специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания.

Напомним, в портах оккупированного Крыма есть минимум военных кораблей России. Оккупанты передислоцировали более ценные суда вглубь своей страны, а на полуострове остались лишь некоторые катера. Такое решение захватчиков обусловлено успешными атаками ВСУ на их флот.

Добавим, что аналитик Brady Africk в очередной раз высказался по поводу рисунков фейковых самолетов на российских авиабазах, сообщения о которых начали распространяться к концу 2023 года. Так, захватчики воспроизводили почти все типы существующих самолетов, среди которых Су-27, Су-35, МиГ-31 или даже Ту-95МС на аэродроме "Энгельс".