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Над Чорним морем зафіксована активність авіації НАТО — працює навідник з дозаправником

9 червня 2024 15:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Американський навідник працює у Чорному морі
Рух літаків над Чорним морем. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Над Чорним морем зараз, 9 червня, зафіксовано літак НАТО, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon та разом з ним дозаправник Boeing KC-135R Stratotanker. Вони патрулюють повітряний простір біля південних берегів Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Над Чорним морем зафіксована активність авіації НАТО — працює навідник з дозаправником - фото 1
Розвідник Boeing P-8A Poseidon. Фото: Air Force

Що відомо про авіацію

Американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО. P-8A оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. 

Дозаправник Boeing KC-135R Stratotanker прибув до Чорного моря з сусідньої Польщі. З авіабази, яка розташована в Познані. Сам KC-135 сконструйований на базі лайнера Boeing 707. Stratotanker має максимальну злітну масу 146 тонн при власній порожній масі 44,6. Він здатний розвивати швидкість до 933 км/год та долати до 5,5 тис. км. Крім США, заправники KC-135 стоять на озброєнні Франції, Туреччини, Сінгапуру та Чилі.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Ми писали, що ситуація в Криму для окупантів стрімко погіршується. Нещодавні удари по поромній переправі, яка забезпечувала значну частину військової логістики Росії, спричинили зміну настроїв серед окупантів.

Окрім цього, на території тимчасово окупованого півострова наслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". Ще два таких катери були пошкоджені за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5. 

літак
авіація
Чорне море
Одеська ОДА
Одеса
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