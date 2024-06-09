Американський навідник працює у Чорному морі

Рух літаків над Чорним морем. Фото: скриншот

Над Чорним морем зараз, 9 червня, зафіксовано літак НАТО, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon та разом з ним дозаправник Boeing KC-135R Stratotanker. Вони патрулюють повітряний простір біля південних берегів Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Що відомо про авіацію

Американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО. P-8A оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання.

Дозаправник Boeing KC-135R Stratotanker прибув до Чорного моря з сусідньої Польщі. З авіабази, яка розташована в Познані. Сам KC-135 сконструйований на базі лайнера Boeing 707. Stratotanker має максимальну злітну масу 146 тонн при власній порожній масі 44,6. Він здатний розвивати швидкість до 933 км/год та долати до 5,5 тис. км. Крім США, заправники KC-135 стоять на озброєнні Франції, Туреччини, Сінгапуру та Чилі.

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