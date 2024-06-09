Американский наводчик работает в Черном море

Движение самолетов над Черным морем. Фото: скриншот

Над Черным морем сейчас, 9 июня, зафиксирован самолет НАТО, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon, и вместе с ним дозаправщик Boeing KC-135R Stratotanker. Они патрулируют воздушное пространство у южных берегов Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

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Что известно об авиации

Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. P-8A оснащен специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания.

Дозаправщик Boeing KC-135R Stratotanker прибыл в Черное море из соседней Польши. С авиабазы, расположенной в Познани. Сам KC-135 сконструирован на базе лайнера Boeing 707. Stratotanker имеет максимальную взлетную массу 146 тонн при собственной пустой массе 44,6 тонны. Он способен развивать скорость до 933 км/ч и преодолевать 5,5 тыс. км. Кроме США, заправщики KC-135 находятся на вооружении Франции, Турции, Сингапура и Чили.

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