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Над Одещиною уночі збили усі запущені "Калібри", — Братчук

19 червня 2023 07:27
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Над Одещиною уночі збили усі запущені "Калібри", — Братчук
Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук. Фото з відкритих джерел
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У ніч з 18 на 19 червня російські окупаційні війська обстріляли Одеську область ракетами "Калібр". Усі чотири запущені загарбниками ракети знищила українська ППО.

Про це голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук повідомив на своєму Telegram-каналі.

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Російські окупанти у ніч проти 19 червня завдали чергового повітряного удару по території Одеської області.

З кораблів окупаційного Чорноморського флоту було випущено по Одещині чотири крилаті ракети "Калібр".

Усі чотири ракети успішно знищила українська протиповітряна оборона.

Нагадування одеситам

Також Сергій Братчук нагадав мешканцям і гостям Одеси, що зараз у місті діє низка заборон.

Йдеться, зокрема, про те, що:

  • у морі заборонено купатися;
  • в Одесі з 00:00 до 05:00 діє комендантська година.

Нагадаємо, що департамент муніципальної безпеки розпочав інформування на узбережжі щодо заборони купання на одеських пляжах. Кількість людей на узбережжі почала зменшуватися.

Додамо, що у відібраних пробах морської води на паразитарні дослідження виявлено яйця та личинки гельмінтів як людей, так і тварин. Крім того, екологи зафіксували зниження рівня солоності.

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