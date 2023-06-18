Одеські правоохоронці в гучномовці нагадують про заборону купання
Департамент муніципальної безпеки проводить інформування на узбережжі щодо заборони купання на одеських пляжах. Кількість людей на узбережжі почала зменшуватися.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Правоохоронці Одеси в гучномовці нагадують про заборону купання на пляжах.
У зв'язку з суттєвим погіршенням стану морської води та за мінної небезпеки в Одесі офіційно заборонили купання людей на пляжах. Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій Виконавчого комітету Одеської міської ради 17 червня 2023 року.
Зазначимо, у відібраних пробах морської води на паразитарні дослідження виявлено яйця та личинки гельмінтів, як людей, так і тварин. Крім того, екологи зафіксували зниження рівня солоності.
Нагадаємо, в Одесі заборонили стихійну торгівлю рибою та морепродуктами невстановленого місця вилову, поблизу ринків, торговельних центрів тощо. Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.