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Одеські правоохоронці в гучномовці нагадують про заборону купання

18 червня 2023 16:30
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Беженар Тетяна
журналіст
Одеські правоохоронці в гучномовці нагадують про заборону купання
Одесити на міських пляжах. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Департамент муніципальної безпеки проводить інформування на узбережжі щодо заборони купання на одеських пляжах. Кількість людей на узбережжі почала зменшуватися.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Правоохоронці Одеси в гучномовці нагадують про заборону купання на пляжах.

У зв'язку з суттєвим погіршенням стану морської води та за мінної небезпеки в Одесі офіційно заборонили купання людей на пляжах. Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій Виконавчого комітету Одеської міської ради 17 червня 2023 року.

Зазначимо, у відібраних пробах морської води на паразитарні дослідження  виявлено яйця та личинки гельмінтів, як людей, так і тварин. Крім того, екологи зафіксували зниження рівня солоності.

Нагадаємо, в Одесі заборонили стихійну торгівлю рибою та морепродуктами невстановленого місця вилову, поблизу ринків, торговельних центрів тощо. Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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