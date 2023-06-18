Одеські правоохоронці в гучномовці нагадують про заборону купання

Одесити на міських пляжах. Фото: Новини.LIVE

Департамент муніципальної безпеки проводить інформування на узбережжі щодо заборони купання на одеських пляжах. Кількість людей на узбережжі почала зменшуватися.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:

Правоохоронці Одеси в гучномовці нагадують про заборону купання на пляжах.

У зв'язку з суттєвим погіршенням стану морської води та за мінної небезпеки в Одесі офіційно заборонили купання людей на пляжах. Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій Виконавчого комітету Одеської міської ради 17 червня 2023 року.

Зазначимо, у відібраних пробах морської води на паразитарні дослідження виявлено яйця та личинки гельмінтів, як людей, так і тварин. Крім того, екологи зафіксували зниження рівня солоності.

Нагадаємо, в Одесі заборонили стихійну торгівлю рибою та морепродуктами невстановленого місця вилову, поблизу ринків, торговельних центрів тощо. Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.