Одесские правоохранители в громкоговорителе напоминают о запрете купания

Одессы на городских пляжах. Фото: Новини.LIVE

Департамент муниципальной безопасности проводит информирование на побережье о запрете купания на одесских пляжах. Число людей на побережье начало уменьшаться.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

Правоохранители Одессы в громкоговорители напоминают о запрете купания на пляжах.

В связи с существенным ухудшением состояния морской воды и минной опасности в Одессе официально запретили купание людей на пляжах. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Исполнительного комитета Одесского городского совета 17 июня 2023 года.

Отметим, в отобранных пробах морской воды на паразитарные исследования обнаружены яйца и личинки гельминтов, как людей, так и животных. Кроме того, экологи зафиксировали понижение уровня солености.

Напомним, в Одессе запретили стихийную торговлю рыбой и морепродуктами неустановленного места отлова, вблизи рынков, торговых центров и т.п. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.