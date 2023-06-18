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Одесские правоохранители в громкоговорители напоминают о запрете купания

18 июня 2023 16:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Одесские правоохранители в громкоговорителе напоминают о запрете купания
Одессы на городских пляжах. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Департамент муниципальной безопасности проводит информирование на побережье о запрете купания на одесских пляжах. Число людей на побережье начало уменьшаться.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Правоохранители Одессы в громкоговорители напоминают о запрете купания на пляжах.

В связи с существенным ухудшением состояния морской воды и минной опасности в Одессе официально запретили купание людей на пляжах. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Исполнительного комитета Одесского городского совета 17 июня 2023 года.

Отметим, в отобранных пробах морской воды на паразитарные исследования обнаружены яйца и личинки гельминтов, как людей, так и животных. Кроме того, экологи зафиксировали понижение уровня солености.

Напомним, в Одессе запретили стихийную торговлю рыбой и морепродуктами неустановленного места отлова, вблизи рынков, торговых центров и т.п. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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