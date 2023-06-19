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Над Одесской областью ночью сбили все запущенные "Калибры", — Братчук

19 июня 2023 07:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Над Одесской областью ночью сбили все запущенные "Калибры", — Братчук
Председателя Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук. Фото из открытых источников
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В ночь с 18 на 19 июня российские оккупационные войска обстреляли Одесскую область ракетами "Калибр". Все четыре запущенные захватчиками ракеты уничтожила украинская ПВО.

Об этом глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил на своем Telegram-канале.

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Ночная атака

Российские оккупанты в ночь на 19 июня нанесли очередной воздушный удар по территории Одесской области.

С кораблей оккупационного Черноморского флота было выпущено по Одесчине четыре крылатых ракеты "Калибр".

Все четыре ракеты успешно уничтожила украинская противовоздушная оборона.

Напоминание одесситам

Также Сергей Братчук напомнил жителям и гостям Одессы, что сейчас в городе действует ряд запретов.

Речь идет, в частности, о том, что:

  • в море запрещено купаться;
  • в Одессе с 00:00 до 05:00 действует комендантский час.

Напомним, что департамент муниципальной безопасности приступил к информированию на побережье о запрете купания на одесских пляжах. Число людей на побережье начало уменьшаться.

Добавим, что в отобранных пробах морской воды на паразитарные исследования обнаружены яйца и личинки гельминтов как людей, так и животных. Кроме того, экологи зафиксировали понижение уровня солености.

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