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Над Одесою помітили рідкісне сонячне явище — що саме

6 квітня 2024 14:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Над Одесою помітили рідкісне сонячне явище — що саме
Сонячне гало в небі над Одесою. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одесити сьогодні, 6 квітня, спостерігали незвичне природне явище. У небі над містом з'явився сонячний німб, який може свідчити про зміни в погоді. 

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE

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У суботу, в обідній час, одесити мали можливість спостерігати за яскраво вираженим сонячним гало. Це рідкісне оптичне явище виникає через заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах і спостерігається найчастіше в атмосфері у перисто-шаруватих хмар. Воно свідчить про зміни в погоді, наприклад, про похолодання чи прихід вологих атмосферних фронтів.

Релігійні повір’я

У давнину люди вірили, що сонячне гало — це Божий знак, що скоро прийде Його слава, і зло на Землі буде покарано. Разом з цим гало вважалось поганим знаком для завойовників.

Нагадаємо, у другий місяць весни відбудеться одразу кілька важливих астрономічних подій, до яких астрологи радять завчасно підготуватися. Так, у квітні нас чекає останній супермісяць 2024 року — Місяць зійде в перигеї, тобто перебуватиме максимально близько до Землі. В той самий час відбудеться повне сонячне затемнення. 

Також ми повідомляли, що цього місяця очікується кілька потужних магнітних бур, які можуть вплинути на самопочуття та здоров'я метеозалежних людей. Щоб не страждати від впливу геоштормів, варто знати, коли чекати сонячних спалахів. 

Додамо, що сьогодні в Одесі у суботу очікується тепла та свіжа погода. Надвечір містом пройде невеликий дощ, проте температура повітря триматиметься близько +16 °С вдень і +10 °С вночі. Температура морської води буде  +5...+6 °С.

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