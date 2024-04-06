Над Одессой заметили редкое солнечное явление — что именно

Солнечное гало в небе над Одессой. Фото: Новини.LIVE

Одесситы сегодня, 6 апреля, наблюдали необычное природное явление. В небе над городом появился солнечный нимб, свидетельствующий об изменениях в погоде.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

Солнечное гало в небе Одессы

В субботу, в обеденное время, одесситы имели возможность наблюдать за ярко выраженным солнечным гало. Это редкое оптическое явление возникает из-за преломления и отражения света в ледяных кристаллах и наблюдается чаще всего в атмосфере у перисто-слоистых облаков. Оно свидетельствует об изменениях в погоде, например о похолодании или приходе влажных атмосферных фронтов.

Религиозные поверья

В древности люди верили, что солнечное гало — это Божий знак, что скоро придет Его слава, и зло на Земле будет наказано. При этом гало считалось плохим знаком для завоевателей.

Напомним, во второй месяц весны состоится сразу несколько важных астрономических событий, к которым астрологи советуют заранее подготовиться. Так, в апреле нас ждет последняя суперлуна 2024 года — Луна сойдет в перигее, то есть будет находиться максимально близко к Земле. В то же время произойдет полное солнечное затмение.

Также мы сообщали, что в этом месяце ожидается несколько мощных магнитных бурь, которые могут повлиять на самочувствие и здоровье метеозависимых людей. Чтобы не страдать от влияния геоштормов, следует знать, когда ждать солнечных вспышек.

Сегодня в Одессе в субботу ожидается теплая и свежая погода. К вечеру по городу пройдет небольшой дождь, однако температура воздуха будет держаться около +16 °С днем и +10 °С ночью. Температура морской воды будет +5...+6 °С.