Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Над Одессой заметили редкое солнечное явление — что именно arrow

Над Одессой заметили редкое солнечное явление — что именно

6 апреля 2024 14:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Над Одессой заметили редкое солнечное явление — что именно
Солнечное гало в небе над Одессой. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесситы сегодня, 6 апреля, наблюдали необычное природное явление. В небе над городом появился солнечный нимб, свидетельствующий об изменениях в погоде.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

Солнечное гало в небе Одессы

В субботу, в обеденное время, одесситы имели возможность наблюдать за ярко выраженным солнечным гало. Это редкое оптическое явление возникает из-за преломления и отражения света в ледяных кристаллах и наблюдается чаще всего в атмосфере у перисто-слоистых облаков. Оно свидетельствует об изменениях в погоде, например о похолодании или приходе влажных атмосферных фронтов.

Религиозные поверья

В древности люди верили, что солнечное гало — это Божий знак, что скоро придет Его слава, и зло на Земле будет наказано. При этом гало считалось плохим знаком для завоевателей.

Напомним, во второй месяц весны состоится сразу несколько важных астрономических событий, к которым астрологи советуют заранее подготовиться. Так, в апреле нас ждет последняя суперлуна 2024 года — Луна сойдет в перигее, то есть будет находиться максимально близко к Земле. В то же время произойдет полное солнечное затмение.

Также мы сообщали, что в этом месяце ожидается несколько мощных магнитных бурь, которые могут повлиять на самочувствие и здоровье метеозависимых людей. Чтобы не страдать от влияния геоштормов, следует знать, когда ждать солнечных вспышек.

Сегодня в Одессе в субботу ожидается теплая и свежая погода. К вечеру по городу пройдет небольшой дождь, однако температура воздуха будет держаться около +16 °С днем и +10 °С ночью. Температура морской воды будет +5...+6 °С.

погода
Одесса
Солнце
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК