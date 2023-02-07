Для патрульних Одещини заспівав соліст гурту Druzhe Muzyko

Правоохоронці підспівували українські пісні

До патрульних Ізмаїлу завітав соліст гурту Druzhe Muzyko Максим Трубніков зі своєю кобзою. Він виступив для інспекторів, а також заспівав разом з ними патріотичні пісні.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Що відомо про виконавця

Одеський гурт Druzhe Muzyko є представником авторського стилю "етнодрайв" — стилю, в основі якого лежить українська мелодика і драйв рок-музики водночас. Гурт виконує свої пісні, а також пісні на слова видатних українських митців. Соліст гурту признаний учителем року 2022 в номінації "Мистецтво".

Співаки підтримують захисників

До одеських бійців, які боронять наш спокій на сході України, завітав Святослав Вакарчук. Артист у прифронтовому Бахмуті заспівав для Лицарів Зимового походу.

Також ми писали, що одеський музикант, який служить у лавах ЗСУ, відвідав Херсон після деокупації. На центральній площі зібралися військові та місцеві жителі, щоб послухати концерт.

Хто із зірок захищає Україну

Українські зірки з перших днів війни вступили до лав ЗСУ. Так, наприклад серед захисників Режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя разом з учасниками колективу також вступив до сил територіальної оборони. Батальйон, у якому служить артист, виконував завдання і в Ірпені, і в Бучі. Фронтмен гурту ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта також отримав зброю і став захищати територію України. На початку війни репер Yarmak вступив до тероборони, а згодом — до ЗСУ. За місяць служби знаменитість навчився користуватися АК-74, РПГ, NLAW. Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк служив в теробороні. У березні колона, в якій рухався співак, потрапила під мінометний обстріл. У результаті — Хливнюк отримав пошкодження обличчя. Після того, як рана загоїлася, повернувся на службу до патрульної поліції.