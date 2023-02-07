Для патрульных Одесчины спел солист группы Druzhe Muzyko

Правоохранители подпевали украинские песни

В патрульные Измаил пришел солист группы Druzhe Muzyko Максим Трубников со своей кобзой. Он выступил для инспекторов, а также спел вместе с ними патриотические песни.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

Что известно об исполнителе

Одесская группа Druzhe Muzyko является представителем авторского стиля "этнодрайв" — стиля, в основе которого лежит украинская мелодика и драйв рок-музыки. Группа исполняет свои песни, а также песни на слова выдающихся украинских художников. Солист группы признан учителем года 2022 года в номинации "Искусство".

Певцы поддерживают защитников

Одесских бойцов, защищающих наш покой на востоке Украины, посетил Святослав Вакарчук. Артист в прифронтовом Бахмуте спел для Рыцарей Зимнего похода.

Также мы писали, что одесский музыкант, служащий в рядах ВСУ, посетил Херсон после деоккупации. На центральной площади собрались военные и местные жители, чтобы послушать концерт.

Кто из звезд защищает Украину

Украинские звезды с первых дней войны вступили в ряды ВСУ. Так, например, среди защитников Режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополь вместе с участниками коллектива также вступил в силы территориальной обороны. Батальон, в котором служит артист, выполнял задачи и в Ирпене, и в Буче. Фронтмен группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта также получил оружие и стал защищать территорию Украины. В начале войны рэпер Yarmak вступил в терроборону, а затем в ВСУ. За месяц службы знаменитость научился пользоваться АК-74, РПГ, NLAW. Фронтмен группы Бумбокс Андрей Хливнюк служил в терробороне. В марте колонна, в которой двигался певец, попала под минометный обстрел. В результате Хливнюк получил повреждение лица. После того как рана зажила, вернулся на службу в патрульную полицию.