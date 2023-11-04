Найближчим часом вибори у місцеві ради — недоречні, — Олег Кіпер

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Попри чутки про вибори до місцевих рад, очільник ОВА Олег Кіпер вважає, що під час війни це робити не недоречно. Ба більше, навіть небезпечно.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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"Війна в країні. Я б взагалі в політику не грався. Ви знаєте мою позицію: сьогодні недоречно взагалі говорити про вибори, недоречно говорити про політику. Якщо ми будемо заграватися тут, то можемо втратити все — я про це говорив би", — каже Олег Кіпер.

Створення міських військових адміністрацій

Також, очільник ОВА прокоментував можливе створення військових адміністрацій саме в місті. Він впевнений, що такий крок наразі не потрібний у відносно спокійному регіоні. Зараз головний акцент робиться на забезпеченні безпеки та співпраці з владою для захисту Одеської області.

"У мене захист Одеської області, захист населення області. В останній приїзд президента я особисто передавав усі побажання посилити Одеську область — і в плані протиповітряної оборони, і за можливості ще чим можна забезпечити. Я вдячний, що нас чують, що постійно на це звертають увагу", — зазначив Олег Кіпер.

Можливі вибори під час війни

Нагадаємо, у серпні Володимир Зеленський висловив готовність провести в Україні президентські вибори. При цьому він наголосив, що наразі організація такої події зіштовхнеться зі значними труднощами через війну. Окрім того, в України немає законодавчих важелів для забезпечення народного волевиявлення у воєнний час. І на додачу до всього, опитування показало, що лише 15% українців підтримують проведення виборів в умовах воєнного стану. Проте для багатьох західних демократій проведення виборів у воєнний час є нормою, яка формувалася протягом століть і, можливо, Україна могла б скористатися їхнім досвідом.