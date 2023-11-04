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Найближчим часом вибори у місцеві ради — недоречні, — Олег Кіпер

4 листопада 2023 11:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Найближчим часом вибори у місцеві ради — недоречні, — Олег Кіпер
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Попри чутки про вибори до місцевих рад, очільник ОВА Олег Кіпер вважає, що під час війни це робити не недоречно. Ба більше, навіть небезпечно.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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"Війна в країні. Я б взагалі в політику не грався. Ви знаєте мою позицію: сьогодні недоречно взагалі говорити про вибори, недоречно говорити про політику. Якщо ми будемо заграватися тут, то можемо втратити все — я про це говорив би", — каже Олег Кіпер.

Створення міських військових адміністрацій

Також, очільник ОВА прокоментував можливе створення військових адміністрацій саме в місті. Він впевнений, що такий крок наразі не потрібний у відносно спокійному регіоні. Зараз головний акцент робиться на забезпеченні безпеки та співпраці з владою для захисту Одеської області.

"У мене захист Одеської області, захист населення області. В останній приїзд президента я особисто передавав усі побажання посилити Одеську область — і в плані протиповітряної оборони, і за можливості ще чим можна забезпечити. Я вдячний, що нас чують, що постійно на це звертають увагу", — зазначив Олег Кіпер.

Можливі вибори під час війни 

Нагадаємо, у серпні Володимир Зеленський висловив готовність провести в Україні президентські вибори. При цьому він наголосив, що наразі організація такої події зіштовхнеться зі значними труднощами через війну. Окрім того, в України немає законодавчих важелів для забезпечення народного волевиявлення у воєнний час. І на додачу до всього, опитування показало, що лише 15% українців підтримують проведення виборів в умовах воєнного стану. Проте для багатьох західних демократій проведення виборів у воєнний час є нормою, яка формувалася протягом століть і, можливо, Україна могла б скористатися їхнім досвідом.

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