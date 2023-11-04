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В ближайшее время выборы в местные советы неуместны, — Олег Кипер

4 ноября 2023 11:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В ближайшее время выборы в местные советы неуместны, — Олег Кипер
Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Несмотря на слухи о выборах в местные советы, глава ОВА Олег Кипер считает, что во время войны это делать неуместно. Более того, даже опасно.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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"Война в стране. Я бы вообще в политику не играл. Вы знаете мою позицию: сегодня неуместно вообще говорить о выборах, неуместно говорить о политике. Если мы будем заигрывать здесь, то можем потерять все — я бы об этом говорил", — говорит Олег Кипер.

Создание городских военных администраций

Также глава ОВА прокомментировал возможное создание военных администраций именно в городе. Он уверен, что такой шаг пока не нужен в относительно спокойном регионе. Сейчас главный упор делается на обеспечении безопасности и сотрудничества с властями для защиты Одесской области.

"У меня защита Одесской области, защита населения области. В последний приезд президента я лично передавал все пожелания усилить Одесскую область — и в плане противовоздушной обороны, и, по возможности, еще чем можно обеспечить. Я благодарен, что нас слышат, что постоянно на это обращают внимание", — отметил Олег Кипер.

Возможные выборы во время войны

Напомним, в августе Владимир Зеленский выразил готовность провести в Украине президентские выборы. При этом он подчеркнул, что в настоящее время организация такого события столкнется со значительными трудностями из-за войны. Кроме того, у Украины нет законодательных рычагов для обеспечения народного волеизъявления в военное время. И вдобавок ко всему, опрос показал, что только 15% украинцев поддерживают проведение выборов в условиях военного положения. Однако для многих западных демократий проведение выборов в военное время является нормой, которая формировалась на протяжении веков и, возможно, Украина могла бы воспользоваться их опытом.

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