В Одесі викрали 15 кущів троянд з квітника — подробиці

Викопані кущі троянд в Одесі. Фото: Одеська мерія

В Одесі невідомі викопали і викрали півтора десятка кущів троянд з квітника. У "Міськзелентресті" стверджують, що це перший настільки масштабний акт вандалізму щодо підпорядкованих підприємству територій у цьому році.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Що відомо

Крадіжку виявили працівники "Міськзелентреста", оглядаючи квітник біля трамвайної зупинки "Червоний Хрест". Хто викрав квіти, наразі невідомо. Можливих свідків злочину закликають звертатися за телефоном: 102.

Такий вигляд клумба мала до пограбування. Фото: Одеська мерія

Клумба після пограбування. Фото: Одеська мерія

Що загрожує крадіям

Викрадачів квітів з міських клумб можуть притягнути до відповідальності одразу за двома статтями Кримінального кодексу. По-перше, йдеться про умисне знищення або пошкодження майна. За цей злочин передбачені до 850 грн штрафу, або від 120 до 240 годин громадських робіт, або обмеження волі строком до трьох років, або навіть ув'язнення на той самий строк. По-друге, дії викрадачів можуть бути кваліфіковані як хуліганство. У такому разі порушникам загрожує від 8,5 тис. грн до 17 тис. грн штрафу, або до пів року арешту, або до п'яти років обмеження волі. Якщо ж хуліганські дії вчинила група осіб, то їм "світить" до п'яти років обмеження волі або до чотирьох років ув'язнення.

Нагадаємо, в Одесі чоловік палив українські прапорці у центрі міста. Також на Харківщині невідомі розтрощили дитячий майданчик.