В Одессе похитили 15 кустов роз из цветника — подробности

Выкопанные кустарники роз в Одессе. Фото: Одесская мэрия

В Одессе неизвестные выкопали и похитили полтора десятка кустов роз из цветника. В "Горзелентресте" утверждают, что это первый настолько масштабный акт вандализма в отношении подчиненных предприятию территорий в этом году.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

Что известно

Воровство обнаружили работники "Горзелентреста", осматривая цветник у трамвайной остановки "Красный Крест". Кто похитил цветы, пока неизвестно. Возможные свидетели преступления призывают обращаться по телефону: 102.

Так выглядел клумба до ограбления. Фото: Одесская мэрия

Клумба после ограбления. Фото: Одесская мэрия

Что угрожает ворам

Похитителей цветов из городских клумб могут привлечь к ответственности сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Во-первых, речь идет об умышленном уничтожении или повреждении имущества. За это преступление предусмотрено до 850 грн штрафа, или от 120 до 240 часов общественных работ, или ограничение свободы сроком до трех лет, или даже заключение на тот же срок. Во-вторых, действия похитителей могут быть квалифицированы как хулиганство. В этом случае нарушителям грозит от 8,5 тыс. грн до 17 тыс. грн штрафа, или до полугода ареста, или до пяти лет ограничения свободы. Если же хулиганские действия совершила группа лиц, то им "светит" до пяти лет ограничения свободы или четырех лет заключения.

Напомним, в Одессе мужчина курил украинские флажки в центре города. Также на Харьковщине неизвестные разбили детскую площадку.