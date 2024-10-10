В Одесі молодик палив українські прапорці

Підпалені українські прапорці. Фото: ГУНП в Одеській області

Юнак палив прапорці на честь загиблих воїнів на Європейській площі й при цьому говорив якісь незрозумілі речі. Після затримання він дав досить дивні пояснення свого вчинку.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у четвер, 10 жовтня.

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Молодика помітили близько опівночі нацгвардійці. Він встиг підпалити понад 50 фрагментів прапорців. Сам він свій вчинок назвав молитвою за мир і вшануванням пам'яті загиблих захисників.

"Я помолився так, помолився. За Україну, насамперед, за державний герб", — розповів затриманий.

Кримінальний шлейф

Раніше молодика неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за порушення комендантської години, паління та вживання алкоголю у заборонених місцях. А напередодні він вкрав планшет у відвідувача обмінного пункту на Рішельєвській.

"Ну щоб у мене був пристрій, хоч якийсь", — пояснив він.

Тепер молодика судитимуть за наругу над державними символами. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Зазначимо, що це не перша спроба спаплюжити українську символіку саме на Європейській площі. Раніше ми розповідали про те, як покарають жінку, що намагалася вивісити на місці колишнього пам'ятника Катерині ІІ прапор РФ. Вона виявилася колаборанткою зі стажем.

Іншу жінку, яка так само на Європейській площі забруднила прапорці на честь загиблих воїнів, оголосили у розшук. Вона регулярно не з'являлася на судові засідання.